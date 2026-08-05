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Миллиарды гривен: владелец Rozetka оценил ущерб от ракетного удара под Киевом

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Россия тремя баллистическими ракетами полностью уничтожила главный состав Rozetka

В результате очередной российской атаки полностью уничтожен складской комплекс интернет-ритейлера Rozetka в Броварах Киевской области. Ущерб компании исчисляется миллиардами гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил соучредитель и совладелец Rozetka Владислав Чечеткин в эфире национального телемарафона.

"Мы понесли очень большие убытки — это миллиарды гривен... Уверен, что мы оправимся, хотя без этих потерь было бы гораздо лучше. С начала войны компания потеряла магазины и распределительные центры, это десятки, какие-то были разрушены до основания, какие-то удалось отстроить", — отметил он.

По его словам, во время воздушной тревоги сотрудники находились в укрытиях, благодаря чему никто из персонала не пострадал.

Совладелец Rozetka подчеркнул, что состав разрушен до основания и больше не сможет работать. Объект по-прежнему становился мишенью для вражеских ударов, в частности, его атаковали реактивными дронами-камикадзе типа Shahed.

Оценивая финансовые последствия для бизнеса, Чечеткин подчеркнул, что компания планирует возобновить операционную деятельность, несмотря на значительные потери.

О Rozetka

Rozetka — одна из самых масштабных e-commerce компаний Украины, основанная в 2005 году Ириной и Владиславом Чечоткиными. В 2015-м совладельцем Rozetka стал фонд Horizon Capital.

Сегодня на Rozetka представлены миллионы товаров в разных категориях. Заказы доставляют по всей Украине благодаря собственной логистике и сети пунктов выдачи. Платформа стала одной из ключевых для украинской электронной торговли.

В 2019 году компания сделала еще один шаг к созданию собственной экосистемы, запустив платежный сервис RozetkaPay, позволяющий пользователям быстро оплачивать покупки онлайн, а бизнесу принимать платежи непосредственно внутри платформы.

Согласно информации, опубликованной на сайте онлайн-ритейлера,   Rozetka имеет более 540 магазинов в более чем 165 городах Украины. Число работников превышает 5000.

Компания   получила 38,9 млн грн ущерба   в 2025 году, а ее доход почти не изменился – 30 млрд грн (+1% за год).

Об атаках на Rozetka

Напомним, 5 августа российская атака тремя баллистическими ракетами уничтожила распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах. Объект не подлежит восстановлению.

Накануне, 2 августа, кафиры нанесли удар по составу Rozetka. В этот раз обошлось без пострадавших среди работников.

1 августа российские войска также атаковали складские помещения Rozetka в Броварах. В результате удара погиб 61-летний работник компании, еще семь человек получили ранения.

Добавим, 15 июня ночью в результате очередной ракетной российской атаки было уничтожено одно из отделений компании Rozetka в Киеве.

Автор:
Татьяна Бессараб

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