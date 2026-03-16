АТБ, Rozetka, Eva: как изменился доход лидеров розничной торговли

Более 647 млрд. грн. дохода получили компании-лидеры в сфере розничной торговли в 2025 году. Это на 22% больше, чем имело десятка лучших годом ранее. Возглавляют рейтинг неизменно АТБ, Сильпо и Аврора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Кто получил наибольшую прибыль

Верхушка рейтинга осталась неизменной. Так, первенство удерживает АТБ-маркет - 247,35 млрд грн дохода за 2025 год. Это более трети от общего дохода всех компаний десятки лучших. За год доход сети вырос на 18%, а прибыль на 11% - до 3,43 млрд грн. Компания входит в финансово-промышленную группу АТБ, которой принадлежат более 13 бизнесов.

Вторую позицию уже четвертый год подряд занимает Сильпо-Фуд из Fozzy Group со 106,07 млрд грн дохода — на 14% больше, чем годом ранее. В то же время, Сильпо показал наибольший рост прибыли среди всех участников Индекса — в 7,5 раза (1,16 млрд грн).

Третье место второй год подряд занимает сеть магазинов "Аврора" (выгодная покупка). Ее доход за год вырос на 30% и составил 49,25 млрд. грн. Именно эта компания стала самой прибыльной: ее прибыль в 2025 году достигла 4,52 млрд грн, что на 11% больше, чем годом ранее.

Кроме "Сільпо", еще одна компания из Fozzy Group вошла в десятку. Так, четвертое место второй раз подряд занимает " Фора". В прошлом году ее доход вырос на 27% и составил 44,34 млрд грн. В то же время прибыль увеличилась втрое — до 394,5 млн. грн. Совокупно "Сильпо" и "Фора" получили 150,41 млрд. грн., что составляет 23% дохода всех компаний Индекса.

В пятерку лидеров вернулась сеть магазинов техники Comfy (Комфи Трейд). В прошлом году доход компании составил 39 млрд. грн., что на 12% больше, чем в 2024 году. В то же время прибыль сократилась почти вдвое - с 25,5 млн грн до 12,8 млн грн.

6 позицию второй год подряд удерживает сеть Novus. Ее доход вырос на 20% — до 34,69 млрд грн, тогда как прибыль осталась почти неизменной — 556 млн грн.

Убыточные компании

В "Опендатаботе отмечают, что не всем участникам Индекса удалось завершить год с прибылью. Если в предыдущем Индексе все компании с топа ритейла работали «в плюс», то в 2025-м появились и убыточные.

Так, компания Metro (Метро Кэш энд Кери Украина), которая второй год занимает 7-е место получила убыток 380,9 млн грн, хотя ее доход вырос на 18% и составил 33,92 млрд грн.

Не очень удачным был год и для Rozetka, принадлежащей к ФПГ Розетка, владеющей 10 бизнесами. Компания получила 38,9 млн грн ущерба, а ее доход почти не изменился – 30 млрд грн (+1% за год). Из-за этого компания резко потеряла позиции: с 5-го места в рейтинге 2025 года она опустилась сразу на 10-е.

Восьмую позицию уже третий год подряд удерживает сеть магазинов Eva. Компания принадлежит к Корпорации Тервин, объединяющей более 20 бизнесов. В прошлом году доход компании вырос на 18% - до 31,82 млрд грн, однако прибыль сократилась на 21% - с 1,4 млрд грн до 1,1 млрд грн.

Новичком Индекса стала компания Петрол Контракт, работающий под брендом WOG. Компания была основана только в 2022 году, однако в прошлом году она показала наибольший рост дохода среди всех участников Индекса. За год показатель вырос в 1,7 раза – до 30,79 млрд грн. Прибыль также выросла в 1,7 раза и составила 342,6 млн грн.

В то же время в этом году в Индекс ритейла не попали несколько крупных игроков. В частности, сеть Varus (компания Омега), также принадлежащая Корпорации Тервин в 2025 году получила 24 млрд грн дохода (+20%) и 42,7 млн грн прибыли (+21%). Также вне рейтинга осталась компания Фудком, управляющим сетью Большой карман: его доход вырос на 19% — до 23,65 млрд грн, а прибыль увеличилась втрое и составила 378,7 млн грн.

В общем, доход ритейла выглядит следующим образом:

АТБ - 247,35 млрд грн, Сильпо - 106,07 млрд грн, Аврора - 49,25 млрд грн, Фора - 44,34 млрд грн, Comfy - 39 млрд грн, NOVUS - 34,69 млрд грн, Metro - 33,92 млрд грн, Eva - 31,82 млрд грн, WOG - 30,79 млрд грн, Rozetka - 30 млрд грн.

