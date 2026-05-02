В бюджете США на 2027 год не заложили средства на военную помощь Украине

В бюджетном запросе США на 2027 финансовый год не предусмотрено финансирование программы военной помощи Украине Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Это подтвердили представители Пентагона во время слушаний в Комитете Сената по вооруженным силам.

Исполняющий обязанности финансового руководителя Минобороны США Джулс Герст заявил, что в представленном бюджете отсутствуют средства на USAI. Эта программа является одним из ключевых инструментов поддержки Украины, поскольку позволяет напрямую заказывать вооружение у производителей для нужд ВСУ.

В то же время общий оборонный бюджет США на 2027 год в запросе администрации Дональда Трампа предусматривает около 1,5 трлн долларов, что на 50% больше текущего уровня расходов.

Речь идет только о предложении администрации. Окончательное решение о финансировании оборонных программ, в том числе помощи Украине, будет принимать Конгресс США. В процессе рассмотрения документ может быть существенно изменен, в частности, путем внесения поправок в Палате представителей и Сенате.

Ожидается, что финальная версия оборонного бюджета будет утверждена осенью 2026 года – к началу нового финансового года в США 1 октября.

Отсутствие финансирования USAI в бюджетном запросе сигнализирует о возможном изменении подхода США к военной поддержке Украины, однако окончательный объем помощи будет определять Конгресс.

Напомним, несколько дней назад глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что финансирование для Украины в объеме $400 млн, ранее утвержденное Конгрессом, было разблокировано после нескольких недель внутренних проверок.