Украина изменяет правила снабжения вооружений и медицинских средств для армии

Украина меняет правила снабжения вооружений
Украина меняет правила снабжения вооружений

Кабинет министров Украины принял пакет решений, направленных на упрощение оборонительных процедур и адаптацию системы снабжения к условиям военного положения. Изменения касаются международной военной помощи, кодификации взрывчатых веществ и обращения обезболивающих препаратов для подразделений Сил обороны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Она отметила, что правительство продолжает курс на дерегулирование в ключевых сферах оборонного сектора.

В области международной военной помощи вводится новая модель координации. Министерство обороны определяется как единственный координатор нужд всех составляющих Сил обороны, включая Нацгвардию, Госпогранслужбу и СБУ.

Это позволит формировать согласованные запросы к донорам и повысить эффективность использования внешнего финансирования.

Также правительство разрешило Агентству оборонных закупок осуществлять закупки за счет международных партнеров для всего сектора безопасности и обороны, что должно упростить процедуры и сократить время поставки вооружения.

Отдельно изменен подход к кодификации взрывчатых веществ украинского производства. Они теперь будут рассматриваться как отдельные предметы снабжения, а не только как часть боеприпасов. Это позволяет закупать их под конкретные потребности подразделений.

В то же время, процедура подтверждения характеристик для производителей остается без изменений, а срок кодификации определен до 10 дней после испытаний.

В медицинском обеспечении правительство упростило правила использования обезболивающих средств в военных условиях. Министерство обороны получило полномочия самостоятельно определять порядок обеспечения наркотическими и психотропными препаратами для подразделений в зоне боевых действий.

Новые правила позволяют боевым медикам быстрее получать необходимые препараты без действовавших в мирное время процедур. Норма будет действовать в течение военного положения и еще через 60 дней после его завершения.

Решения правительства направлены на сокращение бюрократии в оборонном секторе и ускорение поставок вооружения и медицинских средств в войска.

Украина значительно нарастила поставки дронов-перехватчиков : с начала 2026 года их передали войску уже вдвое больше, чем за весь прошлый год.

Автор:
Татьяна Гойденко