Україна змінює правила постачання озброєнь і медичних засобів для армії

Кабінет міністрів України ухвалив пакет рішень, спрямованих на спрощення оборонних процедур і адаптацію системи постачання до умов воєнного стану. Зміни стосуються міжнародної військової допомоги, кодифікації вибухових речовин та обігу знеболювальних препаратів для підрозділів Сил оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Вона зазначила, що уряд продовжує курс на дерегуляцію в ключових сферах оборонного сектору.

У сфері міжнародної військової допомоги запроваджується нова модель координації. Міністерство оборони визначається як єдиний координатор потреб усіх складових Сил оборони, включно з Нацгвардією, Держприкордонслужбою та СБУ.

Це дозволить формувати узгоджені запити до донорів і підвищити ефективність використання зовнішнього фінансування.

Також уряд дозволив Агенції оборонних закупівель здійснювати закупівлі за кошти міжнародних партнерів для всього сектору безпеки і оборони, що має спростити процедури та скоротити час постачання озброєння.

Окремо змінено підхід до кодифікації вибухових речовин українського виробництва. Вони тепер розглядатимуться як окремі предмети постачання, а не лише як частина боєприпасів. Це дає можливість закуповувати їх під конкретні потреби підрозділів.

Водночас процедура підтвердження характеристик для виробників залишається без змін, а термін кодифікації визначено до 10 днів після випробувань.

У медичному забезпеченні уряд спростив правила використання знеболювальних засобів у військових умовах. Міністерство оборони отримало повноваження самостійно визначати порядок забезпечення наркотичними та психотропними препаратами для підрозділів у зоні бойових дій.

Нові правила дозволяють бойовим медикам швидше отримувати необхідні препарати без процедур, які діяли у мирний час. Норма діятиме протягом воєнного стану та ще 60 днів після його завершення.

Рішення уряду спрямовані на скорочення бюрократії в оборонному секторі та пришвидшення постачання озброєння і медичних засобів у війська.

Заважимо, Україна значно наростила постачання дронів-перехоплювачів: з початку 2026 року їх передали війську вже вдвічі більше, ніж за весь минулий рік.

Автор:
Тетяна Гойденко