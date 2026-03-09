Запланована подія 2

Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі у 2021–2025 роках

військовий ЗСУ, міномет, зброя
Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі / Сухопутні війська ЗСУ

Україна у 2021–2025 роках стала найбільшим у світі отримувачем великого озброєння, отримавши 9,7% від загального світового імпорту, тоді як у попередньому п’ятиріччі (2016–2020) її частка становила лише 0,1%.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на нову доповідь Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році щонайменше 36 держав постачали Україні озброєння, серед яких США, Німеччина та Польща стали найбільшими постачальниками. США забезпечили 41% поставок, Німеччина — 14%, а Польща — 9,4%.

Фото 2 — Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі у 2021–2025 роках

У 2025 році обсяги постачання до України дещо знизилися через скорочення військової допомоги з боку США, але багато європейських країн, а також Австралія та Канада продовжили значні поставки і пообіцяли продовжити їх у наступні роки.

Загалом у 2021–2025 роках Європа стала регіоном з найбільшим імпортом озброєння у світі, частка якого становила 33%, а Україна очолила рейтинг отримувачів у цьому регіоні та світі.

Серед основних видів поставленого озброєння були сучасні бойові літаки, засоби протиповітряної оборони, керовані ракети та інша важка зброя.

Минулого року Україну також визнали найбільшим у світі імпортером основних видів озброєнь у період 2020–2024 роках, її імпорт збільшився майже у 100 разів у порівнянні з 2015–2019 роками. 

Автор:
Тетяна Гойденко