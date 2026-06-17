АМКУ оштрафував водопостачальну компанію на 5 мільйонів гривень

Тимчасова адміністративна колегія Антимонопольного комітету України (АМКУ) оштрафувала водопостачальне підприємство за зловживання монопольним становищем. Компанія нараховувала споживачам завищену плату за абонентське обслуговування.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на рішення Антимонопольного комітету України.

Під час розслідування антимонопольники встановили, що підприємство, яке є монополістом у межах своєї території, включало до розрахунку абонплати необґрунтовані витрати. Таку практику застосовували до громадян, які уклали індивідуальні договори на централізоване водопостачання та водовідведення.

Завищені тарифи та покарання для монополіста

Дії підприємства офіційно визнано порушенням законодавства про захист економічної конкуренції. Через включення зайвих витрат до квитанцій мешканців, компанія отримала неправомірну перевагу на ринку, користуючись відсутністю альтернативи у споживачів.

За виявлене зловживання на суб'єкта господарювання накладено штраф у розмірі 5 084 394 гривень. Крім сплати грошового стягнення до державного бюджету, АМКУ зобов’язав водоканал негайно припинити правопорушення та повністю усунути його наслідки, переглянувши тарифні нарахування для населення.

Нагадаємо, раінше АМКУ наклав штрафи майже на 10 млн грн за змови на тендерах. Компанії оштрафували за антиконкурентні узгоджені дії під час закупівлі спортивних майданчиків і засобів індивідуального захисту загальною очікуваною вартістю понад 34 млн грн.

Також АМКУ запідозрив трьох мобільних операторів у недобросовісній конкуренції. Комітет надав офіційні рекомендації компаніям Vodafone, "Київстар" та lifecell через використання у рекламі формулювань про "безлімітний інтернет", які могли вводити споживачів в оману.