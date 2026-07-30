Кукурудза в Україні дешевшає через проблеми з експортом і зростання пропозиції

Ціни на кукурудзу в Україні продовжують знижуватися на тлі падіння світових котирувань, скорочення експортного попиту та проблем із морськими поставками. Додатковий тиск на ринок створюють сприятлива погода у США та очікування рекордного врожаю в країнах Південної Америки.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Зернової біржі".

Чому дешевшає українська кукурудза

Ціни на фуражну кукурудзу в Україні продовжують падати на тлі зниження біржових котирувань у Чикаго, скорочення експортного попиту та відсутності повноцінних поставок через морські порти.

Додатковий тиск на ринок створює зниження цін на інші зернові культури - пшеницю та ячмінь. Експортні ціни попиту на фуражний ячмінь знизилися до 7000 грн за тонну, а на фуражну пшеницю - до 8000 грн за тонну з доставкою в порти. Водночас трейдери практично не закуповують кукурудзу в портах, через що внутрішні ціни на неї за тиждень знизилися ще на 500–1000 грн за тонну - до 7000–8000 грн за тонну з доставкою на підприємства.

Водночас зберігається попит на кукурудзу старого врожаю для експорту до країн ЄС через західний кордон. Ціни на такі поставки становлять близько 8000–9000 грн за тонну.

Світовий ринок кукурудзи також перебуває під тиском. У Чикаго грудневі ф’ючерси за останній тиждень знизилися на 3% - до $184,6 за тонну. Причинами стали покращення погодних умов у США, очікування значних опадів та сприятливі умови для розвитку посівів.

На європейському ринку листопадові ф’ючерси на кукурудзу на біржі Euronext у Парижі за тиждень подешевшали на 3,8% - до 250,25 євро за тонну. На ціни вплинули падіння вартості нафти та загальне зниження котирувань аграрної продукції.

Додатковим фактором тиску залишаються прогнози щодо збільшення врожаю кукурудзи у Південній Америці. Очікується, що виробництво в Аргентині може зрости з 51 млн тонн до рекордних 71,5 млн тонн, а в Бразилії - до 141,7 млн тонн завдяки сприятливим погодним умовам.

Через обмеження експорту української кукурудзи морським шляхом Україна може втратити частину поставок на ринок Єгипту, який поступово переходить до постачальників із Південної Америки. Основним доступним напрямком для українського експорту залишається Європейський Союз, однак можливості нарощування поставок можуть бути обмежені через проблеми із залізничною логістикою на західному кордоні.

Раніше повідомлялося, що експортні ціни на кукурудзу в Україні продовжують знижуватися через слабший попит з боку трейдерів та активізацію нового врожаю в Туреччині.