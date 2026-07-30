ChatGPT та Roblox опиняться під найсуворішим контролем ЄС через 45 млн користувачів

Чат-бот ChatGPT від компанії OpenAI та ігрова платформа Roblox Corp. потраплять під посилений контроль з боку Європейського Союзу через перевищення позначки у 45 мільйонів щомісячних активних користувачів у блоці.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

Єврокомісія планує надати обом американським компаніям статус "дуже великих онлайн-платформ" (VLOP) у межах Закону про цифрові послуги. Офіційне рішення очікується вже у серпні.

Статус VLOP накладає на компанії суворі зобов'язання: вони повинні регулярно подавати звіти про прозорість, розробляти детальні плани з мінімізації ризиків та сплачувати щорічний збір Європейській комісії. За порушення норм DSA передбачено штрафи у розмірі до 6% від річного глобального виторгу компанії.

Закон спрямований на захист неповнолітніх в інтернеті та протидію шкідливому контенту. Roblox, який раніше зазнавав критики через проблеми з безпекою дітей, нещодавно посилив контроль над контактами неповнолітніх та їхнім доступом до ігор.

Крім того, компанія розширює рекламний напрям, що вимагатиме дотримання нових вимог DSA щодо прозорості маркетингу для дитячої аудиторії.

Застосування жестких норм DSA вже викликало обурення з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, яка звинуватила ЄС у цензурі американських компаній.

У межах контролю за дотриманням DSA Єврокомісія вже наклала низку великих штрафів. Зокрема, маркетплейс Alibaba отримав штраф у розмірі €550 млн через неналежну оцінку ризиків продажу небезпечних та контрафактних товарів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС готує обмеження для дітей та заборону соцмереж до 13 років, передбачаючи повну заборону використання платформ без нагляду батьків.