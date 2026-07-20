ЄС оштрафував AliExpress на рекордні 550 млн євро за продаж нелегальних товарів

Європейський Союз оштрафував популярний китайський маркетплейс AliExpress на рекордні 550 млн євро за масовий продаж нелегальних та небезпечних товарів. Це найбільше фінансове стягнення за всю історію дії жорстких європейських правил модерації цифрового контенту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За даними виконавчого органу ЄС, платформа не спромоглася належним чином оцінити ризики поширення небезпечної або контрафактної продукції. Крім того, маркетплейс не вживав необхідних заходів для застосування внутрішньої політики штрафів щодо продавців, які неодноразово порушували правила.

Причини розслідування Єврокомісії та позиція компанії

Єврокомісія розслідувала діяльність китайської компанії в межах Закону про цифрові послуги ще з 2024 року, а минулого року посилила перевірку. Рішення про рекордне стягнення базується на звітах з оцінки ризиків за 2023 та 2024 роки. При цьому регулятори врахували новизну закону DSA як пом'якшувальний фактор під час розрахунку фінальної суми штрафу.

Виконавча віцепрезидентка Єврокомісії з питань технологій Хенна Вірккунен повідомила, що AliExpress продавав товари, які не відповідали екологічним стандартам та нормам безпеки ЄС, що становить небезпеку для споживачів і створює недобросовісну конкуренцію для компаній, які дотримуються правил.

У відповідь представники AliExpress висловили незгоду з рішенням Брюсселя та назвали штраф непропорційним. У компанії заявили, що сума стягнення не відображає їхню чинну структуру захисту та значні проактивні покращення, які вже були впроваджені на платформі, а також додали, що наразі вивчають варіанти подальших юридичних дій.

Терміни на виправлення порушень та вимоги закону DSA

Тепер AliExpress має дедлайн до 20 жовтня, щоб представити план усунення порушень та мінімізації системних ризиків. Після цього регулятори матимуть два місяці на ухвалення остаточного рішення та встановлення термінів для реалізації цього плану.

Зазначимо, що Закон ЄС про цифрові послуги вимагає від компаній із аудиторією понад 45 млн користувачів у Євросоюзі жорстко контролювати та знижувати ризики на своїх платформах. Порушення цих норм загрожує штрафами у розмірі до 6% від річного світового виторгу компанії. Дохід Alibaba за минулий фінансовий рік склав близько $144 млрд.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС оштрафував Temu за порушення правил онлайн-торгівлі на 200 млн євро через нездатність запобігти продажу незаконних і небезпечних товарів на платформі.