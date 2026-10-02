Українсько-американський фонд відбудови схвалив найбільший пакет інвестицій на понад $60 млн

Українсько-американський фонд відбудови (URIF) схвалив найбільший пакет інвестицій в енергетику, критичні мінерали та технології подвійного призначення на суму понад 60 мільйонів доларів власних коштів.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Мінекономіки.

Очікується, що ці вкладення допоможуть залучити до одного мільярда доларів додаткового капіталу від сторонніх інвесторів для проєктів в енергетиці, критичних мінералах та технологіях подвійного призначення.

Заступник міністра економіки та довкілля України Єгор Перелигін зазначив, що нові рішення покликані диверсифікувати ланцюги постачання, розгорнути промислові потужності та поглибити партнерство між державами.

Розвиток критичних копалин та енергетики

Спільно з українською компанією BGV Group Management Фонд створить платформу для інвестицій у гірничі проєкти на ранніх етапах.

Вона зосередиться на родовищах рідкісноземельних елементів, урану, берилію та цирконію задля розширення видобутку та створення нових робочих місць.

Крім того, URIF інвестує у проєкт розподіленої генерації тепла та електроенергії для громад.

Окремим напрямком стало фінансування спільно з DFC проєкту компанії ДТЕК зі створення систем накопичення електроенергії потужністю 200 МВт на шести об'єктах, що забезпечить резервне живлення для сотень тисяч домогосподарств.

Довідково:

URIF — спільний українсько-американський інвестиційний фонд один із ключових елементів економічного партнерства між США та Україною. Фонд об’єднує американські та українські ресурси, досвід і експертизу для залучення приватного капіталу зі США та інших партнерських країн і створення стратегічних інвестиційних можливостей в Україні для США, їхніх союзників, багатосторонніх банків розвитку та приватних інвесторів.

30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови.

8 травня парламент підтримав ратифікацію цієї угоди, а 12 травня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.

23 травня Україна та США офіційно завершили всі процедури для запуску фонду — нового механізму залучення інвестицій для відновлення та розвитку української економіки. Очікується, що перші три проєкти вдасться реалізувати протягом наступних півтора року.

Початковий капітал сформовано із внесків обох сторін у рівних частках — по $75 млн від США через DFC та від України, що разом становить $150 млн стартового капіталу.

Нагадаємо, на початку січня українсько-американський інвестиційний фонд відбудови розпочав прийом заявок. Запуск платформи став першим практичним кроком до початку інвестування у 2026 році після підтвердження повної операційної готовності Фонду в грудні.