Рада підтримала ратифікацію угоди про копалини між Україною та США

8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди між урядами України та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, яку називають угодою про надра.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"За основу та в цілому", – написав він, додавши, що за угоду проголосували 338 депутатів.

Ще вранці Железняк прогнозував, що "все пройде спокійно" і документ набере достатню кількість голосів.

Підписання угоди та ратифікація

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.

1 травня Кабінет міністрів зареєстрував у Верховній Ваді проєкт закону "Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови".

6 травня Комітет із питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував Верховній Раді ратифікувати документ. Однак наступного дня переголосував рішення. За словами Железняка, до тексту було додано, що "на момент голосування депутати не бачили текст двох інших угод, тому не несуть за них відповідальність". Пізніше було додано ще одну правку: "Ця угода діє на всій території України в межах її міжнародно визнаного державного кордону, включно з територіальним морем України".

Напередодні ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що Верховна Рада має ратифікувати угоду про надра, адже вона написана так, щоб відповідати національним інтересам України. "Безпека та економіка завжди йдуть пліч-о-пліч. Нам потрібні десятиліття прогнозованого й відчутного економічного зростання. Стратегічне бачення Америки – формувати нові економічні партнерства", - підкреслив він.

До голосування за ратифікацію основної угоди 8 травня депутати включили у порядок денний та скоротили терміни розгляду змін до Бюджетного кодексу, необхідних для виконання угоди про надра. Розгляд цього законопроєкту (№13256) буде вже наступного тижня.

Після сьогоднішньої ратифікації парламентом мають бути підписані ще два документи. Вони комерційні, і їх укладуть на рівні DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку США) та Агенції ДПП (Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства). Йдеться про угоду щодо обмеженого партнерства та угоду про Limited Liability Company – ТОВ, яке виступатиме генеральним партнером у фонді.

Основні положення угоди