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Комітет Ради підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини з США
Комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.
Про це заявив нардеп і заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Він зазначив, що були внесені наступні пропозиції у текст рішення комітету:
- будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови не можуть суперечити цій угоді;
- ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.
За словами нардепа, уряд вважає, що для виконання угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (угода про копалини) зміни в Податковий кодекс вноситися не будуть, лише в Бюджетний.
Законопроєкт має назву "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови".
Документ пропонує впровадження механізму перерахування доходів від використання природних ресурсів до спеціального фонду державного бюджету України. Ці кошти будуть направлені до Американо-українського інвестиційного фонду відновлення, створеного у рамках угоди з урядом США.
Ратифікація угоди між Україною та США у сфері корисних копалин запланована Верховною Радою на 8 травня. Депутатів збирають на позачергове засідання парламенту.
Основні положення угоди:
- Створюється Інвестиційний фонд відбудови, яким на рівних умовах управляють Україна та США. Жодна сторона не матиме в ньому переваги. Усі рішення приймаються спільно.
- Фонд — це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною.
- Фонд буде наповнюватися Сполученими Штатами та Україною в пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески або нова військова допомога.
- У перші 10 років прибутки фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну.
- Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати". Тобто на продукцію буде гарантований попит.
- Фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України.
- В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України.
- Доходи фонду не оподатковуються США та Україною. Критичні копалини, які експортуються до США, не обкладаються митами, що в нинішніх умовах дає можливості для розвитку торгівлі.
- Угода не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України.
Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 1 травня Кабінет міністрів зареєстрував у ВР проєкт закону про ратифікацію угоди зі Сполученими Штатами щодо створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови.