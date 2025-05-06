Комітет Ради підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини з США

Комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.

Про це заявив нардеп і заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Він зазначив, що були внесені наступні пропозиції у текст рішення комітету:

будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови не можуть суперечити цій угоді;

ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.

За словами нардепа, уряд вважає, що для виконання угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (угода про копалини) зміни в Податковий кодекс вноситися не будуть, лише в Бюджетний.

Законопроєкт має назву "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови".

Документ пропонує впровадження механізму перерахування доходів від використання природних ресурсів до спеціального фонду державного бюджету України. Ці кошти будуть направлені до Американо-українського інвестиційного фонду відновлення, створеного у рамках угоди з урядом США.

Ратифікація угоди між Україною та США у сфері корисних копалин запланована Верховною Радою на 8 травня. Депутатів збирають на позачергове засідання парламенту.

Основні положення угоди:

Створюється Інвестиційний фонд відбудови, яким на рівних умовах управляють Україна та США. Жодна сторона не матиме в ньому переваги. Усі рішення приймаються спільно.

Фонд — це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною.

Фонд буде наповнюватися Сполученими Штатами та Україною в пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески або нова військова допомога.

У перші 10 років прибутки фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну.

Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати". Тобто на продукцію буде гарантований попит.

Фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України.

В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України.

Доходи фонду не оподатковуються США та Україною. Критичні копалини, які експортуються до США, не обкладаються митами, що в нинішніх умовах дає можливості для розвитку торгівлі.

Угода не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України.

Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 1 травня Кабінет міністрів зареєстрував у ВР проєкт закону про ратифікацію угоди зі Сполученими Штатами щодо створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови.