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Комітет Ради підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини з США

ВР
Зміни будуть лише в Бюджетному кодексі, не в Податковому.

Комітет Ради з питань міжнародної політики підтримав ратифікацію угоди про корисні копалини.

Про це заявив нардеп і заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Він зазначив, що були внесені наступні пропозиції у текст рішення комітету:

  • будь-які додаткові домовленості про створення Фонду відбудови не можуть суперечити цій угоді;
  • ця угода діє на всій території України в рамках міжнародно визнаних кордонів.  

За словами нардепа, уряд вважає, що для виконання угоди зі США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови (угода про копалини)  зміни в Податковий кодекс вноситися не будуть, лише в Бюджетний.

Законопроєкт має назву "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови".

Документ пропонує впровадження механізму перерахування доходів від використання природних ресурсів до спеціального фонду державного бюджету України. Ці кошти будуть направлені до Американо-українського інвестиційного фонду відновлення, створеного у рамках угоди з урядом США.

Ратифікація угоди між Україною та США у сфері корисних копалин запланована Верховною Радою на 8 травня. Депутатів збирають на позачергове засідання парламенту.

Основні положення угоди:

  • Створюється Інвестиційний фонд відбудови, яким на рівних умовах управляють Україна та США. Жодна сторона не матиме в ньому переваги. Усі рішення приймаються спільно. 
  •  Фонд — це інструмент інвестицій в Україну, а не механізм передачі активів. Усі українські природні ресурси залишаються за Україною. 
  • Фонд буде наповнюватися Сполученими Штатами та Україною в пропорції 50 на 50. З боку США це будуть грошові внески або нова військова допомога. 
  • У перші 10 років прибутки фонду не виводяться з України, а реінвестуються в Україну. 
  •  Фонд гарантуватиме комерційні закупівлі продукції на умовах "бери або плати". Тобто на продукцію буде гарантований попит. 
  •  Фонд через американське агентство DFC залучатиме американські та європейські новітні технології, що прискорить відновлення та модернізацію України. 
  • В угоді немає згадок про будь-які боргові зобов’язання України. 
  • Доходи фонду не оподатковуються США та Україною. Критичні копалини, які експортуються до США, не обкладаються митами, що в нинішніх умовах дає можливості для розвитку торгівлі. 
  •  Угода не суперечить іншим міжнародним зобов’язанням України. 

Нагадаємо, 30 квітня Україна та США підписали угоду про створення Українсько-американського інвестиційного фонду відбудови. 1 травня Кабінет міністрів зареєстрував у ВР проєкт закону про ратифікацію угоди зі Сполученими Штатами щодо створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови.

Автор:
Тетяна Бесараб