У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про ратифікацію угоди зі США щодо корисних копалин

Кабінет міністрів 1 травня зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про ратифікацію угоди зі Сполученими Штатами щодо створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук

"Кабінетом міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України проект закону "Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, за умови скорочення строків Верховна Рада може розглянути його через 7 днів.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, це може відбутися під час пленарних засідань 13-15 травня. Після цього будуть укладені ще дві додаткові угоди щодо створення фонду та технічних деталей, окрім основної міжурядової між Україною та США.

Ключові положення угоди

Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.

Основні положення: