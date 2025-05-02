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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про ратифікацію угоди зі США щодо корисних копалин
Кабінет міністрів 1 травня зареєстрував у Верховній Раді проєкт закону про ратифікацію угоди зі Сполученими Штатами щодо створення американсько-українського Інвестиційного фонду відбудови.
Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук
"Кабінетом міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України проект закону "Про ратифікацію Угоди між урядом України та урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови", - йдеться у повідомленні.
Як повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, за умови скорочення строків Верховна Рада може розглянути його через 7 днів.
За словами народного депутата Ярослава Железняка, це може відбутися під час пленарних засідань 13-15 травня. Після цього будуть укладені ще дві додаткові угоди щодо створення фонду та технічних деталей, окрім основної міжурядової між Україною та США.
Ключові положення угоди
Україна та Сполучені Штати Америки 30 квітня підписали угоду про створення Інвестиційного фонду з відбудови України, яка передбачає майбутню співпрацю у видобутку корисних копалин.
Основні положення:
- Повна власність і контроль залишаються за Україною. Всі ресурси на українській території та в територіальних водах належать Україні. Саме Київ визначає, де і що видобувати.
- Рівноправне партнерство. Фонд створюється 50/50, тож жодна зі сторін не матиме переважного голосу.
- Національна власність захищена. Угода не передбачає змін у процесах приватизації або управлінні державними компаніями — вони й далі належатимуть Україні. Зокрема, це стосується "Укрнафти" чи "Енергоатому".
- Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов’язання України перед США.
- Документ узгоджується з національним законодавством і не суперечить жодним міжнародним зобов’язанням України, а отже не змінює її євроінтеграційний курс.
- Фонд наповнюватиметься доходами лише з нових ліцензій. Йдеться про 50% коштів від нових ліцензій на проєкти у сфері критичних матеріалів та нафти й газу, що надходитимуть до бюджету після створення фонду. Доходи від уже розпочатих проєктів або заплановані у бюджеті надходження не включаються до фонду.
- Законодавчі зміни — лише точкові. Для функціонування фонду передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж угоду має ратифікувати Верховна Рада.
- Фонд підтримується урядом США через Міжнародну фінансову корпорацію розвитку США (DFC), яке допомагатиме залучати інвестиції та технології в Україну від фондів і компаній з різних країн.
- Угода надає податкові гарантії. Так, доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні, щоб інвестування дало якнайбільші результати.