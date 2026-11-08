Через українські удари Росія вперше за 30 років повезе чавун через Арктику — маршрут довший і вдвічі дорожчий

Росія вперше за 30 років готується експортувати чавун через арктичний порт Мурманськ. Вантажі перенаправляють із Чорного моря, де судноплавство ускладнили українські удари по російській портовій та морській інфраструктурі.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Financial Times.

Мурманський порт ще 14 жовтня повідомив, що вперше з 1996 року почав перевалювати чавун. До порту вже прибули понад 180 вагонів із металом з Уралу.

Пілотна партія становитиме близько 65 тис. тонн і, ймовірно, буде відправлена до Туреччини. З 1 січня 2026 року імпорт російського чавуну до ЄС заборонений.

Новий маршрут дорожчий і довший

Перенаправлення вантажів через Мурманськ суттєво збільшує логістичні витрати російських експортерів.

Доставка через арктичний порт займає приблизно на 10 днів більше, ніж через Чорне море. За оцінкою аналітика Argus Остіна Барнса, ставки фрахту з Мурманська до Туреччини майже вдвічі вищі, ніж із чорноморських портів.

Деякі російські виробники змушені витрачати приблизно на $100 на тонну більше лише на доставку продукції залізницею та морем.

Остання партія російського чавуну через Новоросійськ була відправлена 31 липня.

Росія шукає альтернативу Чорному морю

РФ уже значною мірою перенаправила експорт сировини до балтійських портів, однак через їх перевантаженість частину вантажів доводиться спрямовувати ще далі на північ.

У Мурманському порту заявили, що зміни в логістиці на півдні Росії призвели до різкого збільшення обсягів вантажів. Для роботи з чавуном там навіть довелося виготовити спеціальні ковші та обладнати перевантажувальну техніку електромагнітами.

Після тестового відвантаження сторони розглядатимуть можливість організації регулярних поставок.

Мурманськ, який традиційно використовувався переважно для експорту нафти, останнім часом Росія почала залучати також для перевалки металів і зерна.

Нагадаємо, раніше Росія вже почала вивозити зерно через Мурманськ через проблеми з чорноморською логістикою. Тоді доставка зерна залізницею до арктичного порту виявилася у 3–5 разів дорожчою, ніж до традиційних південних портів.