Зерно через Північний полюс: у РФ вигадали схему порятунку суден від ударів у Чорному морі

Уряд РФ шукає альтернативні логістичні маршрути для експорту зерна через блокування ключових портових потужностей у Чорному та Азовському морях. Зокрема, розглядається можливість транспортування агропродукції Північним морським шляхом,

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Наразі у РФ фактично зупинено понад 95% експортних потужностей агропродукції у регіоні. У середині серпня через атаки безпілотників припинили роботу три зернові термінали порту Новоросійськ (через які відвантажували близько 25 млн тонн зерна на рік).

Із липня не працює зерновий термінал у Тамані, а також заблоковано судноплавство Керченською протокою. Єдиним робочим майданчиком залишається порт Туапсе із незначними потужностями близько 250 тис. тонн на місяць.

За оцінками аналітичної компанії "Совекон", експорт російської пшениці у серпні впав до 16-річного мінімуму і становить лише 1,9 млн тонн.

Це у 2,3 раза менше за показники серпня 2025 року та в 2,6 раза нижче за середній п'ятирічний рівень, причому більшість обсягів було відвантажено ще першої половини місяця.

Експерти ринку, зокрема представники Російського зернового союзу, вважають ідею переорієнтації на Північний морський шлях або Балтику малореалістичною через обмежену пропускну спроможність альтернативних терміналів (зокрема, Висоцький термінал біля Петербурга здатний приймати лише до 3 млн тонн на рік).

Перенасичення внутрішнього ринку вже спричинило падіння цін на зерно та дефіцит обігових коштів у місцевих аграріїв перед початком осінньої посівної кампанії.

"Врожай просто нікуди дівати. Надлишок пропозиції обвалив внутрішні ціни на зерно, а закупівлі фактично встали. Це ставить під загрозу осінню посівну, адже ресурси аграріям потрібні вже зараз, а грошей немає", — скаржиться очільник Російського зернового союзу Аркадій Злочевський.

Нагадаємо, зупинка портів б'є по російському зерну, а експорт впав до мінімуму з 2010 року. Зупинка ключових терміналів уже призвела до надлишку зерна всередині РФ та суттєвих збитків для аграріїв.