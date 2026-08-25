Зерновий тупик Кремля: Росія може скасувати експортне мито на пшеницю через паралізовані порти

Росія планує скасувати експортне мито на зерно до кінця 2026 року, аби врятувати свій агросектор. На такий крок Кремль вимушений іти через серйозні проблеми з логістикою, які виникли після ударів по російських портах у Чорному та Азовському морях.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Паралізований експорт та обвал поставок

Найбільшого удару російська зернова логістика зазнала після обстрілу порту Новоросійськ. Внаслідок атаки було пошкоджено три найбільші зернові термінали РФ, що тимчасово паралізувало відвантаження.

Враховуючи, що на Азовський та Чорноморський басейни припадає понад 70% експорту російського збіжжя, удари припали на самий пік збиральної кампанії.

За оцінками аналітиків "Русагротранс", експорт пшениці з РФ у серпні впаде на 60% порівняно з минулим роком — до 1,8 млн тонн, що є найнижчим показником з 2010 року.

Бюджетна криза та збитковість мита

Плаваюче експортне мито було запроваджене РФ у 2021 році для стримування внутрішніх цін. Проте зараз схема перестала працювати. Планувалося зібрати 152,4 млрд рублів мита за рік, але через низькі обсяги відвантажень реальні надходження не перевищать 20 млрд рублів.

Уряду РФ простіше скасувати мито, ніж виділяти десятки мільярдів рублів на прямі субсидії фермерам та пільгові кредити у умовах зростаючого бюджетного дефіциту через військові видатки.

Ситуація могла бути іншою, адже Україна пропонувала припинити взаємні удари по аграрній інфраструктурі та цивільних суднах у Чорному морі.

Проте Москва відхилила цю пропозицію, вимагаючи додаткових гарантій для об'єктів власної енергетики, про що раніше заявив президент Володимир Зеленський. Самі ж профільні відомства РФ коментувати можливе скасування мит відмовилися.

Нагадаємо, зупинка портів б'є по російському зерну, а експорт впав до мінімуму з 2010 року. Зупинка ключових терміналів уже призвела до надлишку зерна всередині РФ та суттєвих збитків для аграріїв.