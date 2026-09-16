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FPV-дрони для війська закуповуватимуть без прив’язки до конкретних моделей
Агенція оборонних закупівель ДОТ розпочинає конкурентну закупівлю FPV-дронів на радіокеруванні за технічними характеристиками замість прив’язки до конкретних моделей. Виробники зможуть пропонувати власні рішення, а один учасник не зможе отримати понад 50% загального обсягу закупівлі.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Міноборони.
Закупівлю розділили на 269 лотів. Кожен із них визначатиметься комбінацією шести характеристик:
- розмір рами;
- наявність донаведення;
- тип зв’язку;
- тип камери;
- частоти відеопередавача;
- частоти приймача сигналу.
Вимоги до FPV-дронів Міноборони сформувало спільно з Генштабом, виробниками та військовими, які використовуватимуть техніку на фронті.
Для виробників новий підхід означає можливість брати участь у закупівлях із власними моделями без прив’язки до наперед визначеної назви виробу. Головна умова — відповідність установленим технічним вимогам.
Щоб диверсифікувати постачання, ДОТ також обмежила максимальну частку одного учасника: він не зможе отримати понад половину загального обсягу закупівлі.
Документи для участі у закупівлі виробники можуть подати до 25 вересня 2026 року.
Нагадаємо, раніше ДОТ оголосила закупівлю оптоволоконних FPV-дронів відповідно до тактико-технічних характеристик, затверджених Міноборони.