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Зеленський повідомив про успішне випробування перехоплювача проти російських реактивних дронів

нарада
Володимир Зеленський провів нараду з Михайлом Драпатим та Євгеном Хмарою / Офіс президента

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в Україні успішно випробували новий перехоплювач проти російських реактивних дронів.

Як пише Dilo, про це Зеленський розповів за результатами доповіді головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого та міністра оборони Євгена Хмари.

""Шахед" був успішно уражений, але треба доопрацювати деякі аспекти керування перехоплювачем. Роботу продовжуємо – ще потрібен час. Дякую розробникам за активність", - зауважив Зеленський.

Президент повідомив, що також говорили про подальші військові операції  та визначили наступні пріоритетні цілі.

"Україна готова робити свої деескалаційні кроки, але партнери мають забезпечити чесність Росії в реалізації її деескалаційних кроків щодо нашої критичної інфраструктури – довгостроково й надійно", - наголосив Зеленський, коментуючи заяву президента США Дональда Трампа щодо домовленості  України та Росії не атакувати енергетичні об'єкти.

Нагадаємо, український виробник дронів “Генерал Черешня” розробляє нову версію перехоплювача Bullet для боротьби з реактивними російськими “шахедами”. Дрон планують оснастити кінетичним прискорювачем, а його максимальна швидкість має зрости з 310 до близько 450 км/год.

Автор:
Світлана Манько

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