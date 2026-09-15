Майже 100 медзакладів України отримають сонячні системи з акумуляторами за підтримки ЮНІСЕФ

У 98 закладах охорони здоров’я та соціальної сфери у 14 областях України встановлюють сонячні системи з акумуляторами та інверторами. Вони мають забезпечити резервне живлення під час перебоїв з електропостачанням. На це ЮНІСЕФ спрямовує $13,4 млн.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Які регіони отримають обладнання

Сонячні системи встановлюють у Чернігівській, Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Сумській, Запорізькій, Львівській, Хмельницькій, Рівненській, Київській, Івано-Франківській та Волинській областях.

Обладнання складається із сонячних панелей, інверторів та акумуляторів. Воно забезпечуватиме резервне живлення критично важливих відділень і обладнання, зокрема реанімацій, операційних, пологових, лабораторій, а також приміщень для зберігання вакцин і ліків.

"Працюємо над тим, щоб забезпечити безперервність надання медичної допомоги за різних сценаріїв. Наша система охорони здоров’я має бути готовою до роботи в умовах ворожих атак, відключень електроенергії, перебоїв із теплом, водопостачанням чи логістикою", — заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За даними ЮНІСЕФ, завдяки цьому 2,5 млн людей, зокрема 400 тис. дітей, зможуть надалі отримувати медичні та імунізаційні послуги під час перебоїв з електропостачанням.

"Наша підтримка спрямована на те, щоб медичні заклади могли функціонувати без перебоїв. Для сімей з дітьми це питання доступу до допомоги, коли вона потрібна найбільше", — зазначила виконувачка обов’язків голови ЮНІСЕФ в Україні Шаміса Абдулла.

За даними МОЗ, окремо для медзакладів уже доставили понад 2,5 тис. тонн твердого палива. За потреби його постачання продовжать.

Загалом у межах зимової програми 2026–2027 років ЮНІСЕФ інвестує $103,5 млн у підтримку понад 3 млн людей у 120 громадах восьми прифронтових областей. Програму фінансують ЄС, Норвегія, США, Японія та Німеччина через BMZ і KfW.

Нагадаємо, вже понад 100 закладів охорони здоров’я у 23 регіонах України вже виробляють електроенергію завдяки сонячним електростанціям, встановленим у межах проєкту "Промінь надії". Загальна потужність СЕС перевищує 9 МВт.