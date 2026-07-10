Українські лікарні посилюють енергонезалежність: 30 закладів уже виробляють власну електроенергію

Із початку 2026 року 30 закладів охорони здоров’я в Україні розпочали власну генерацію електроенергії в межах проєкту “Промінь надії”. Загальна потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій становить 2388 кВт.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Міненерго.

Сонячні електростанції для лікарень

Із січня до початку липня 2026 року 30 закладів охорони здоров’я в Україні запустили власну генерацію електроенергії в рамках проєкту "Промінь надії". Загальна потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій у медичних установах становить 2388 кВт.

Наразі ще 106 об’єктів перебувають на різних етапах реалізації. П’ять закладів охорони здоров’я завершують підготовчі роботи, а для 146 медичних установ триває розробка технічних рішень щодо впровадження енергонезалежних систем.

Запуск сонячної генерації у 30 лікарнях став можливим завдяки підтримці міжнародних партнерів. Зокрема, 24 медзаклади отримали фінансування від Німеччини, п’ять - за підтримки Швеції, ще один проєкт реалізовано за сприяння Великої Британії.

Проєкт "Промінь надії" є спільною ініціативою Європейської комісії, Міністерства енергетики України та Міністерства охорони здоров’я України. Програма реалізується в межах Фонду підтримки енергетики України за координації Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

Мета ініціативи - підвищити енергетичну стійкість медичних закладів шляхом встановлення сонячних панелей, систем накопичення енергії та іншого обладнання, яке забезпечить стабільне електропостачання і безперебійну роботу лікарень навіть у складних умовах.

Нагадаємо, від початку 2026 року 17 українських лікарень розпочали власну генерацію електроенергії в межах проєкту "Промінь надії". Загальна потужність введених в експлуатацію сонячних електростанцій становить 1 650 кВт.