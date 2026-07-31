Кредити під заставу зерна: уряд готує термінову програму підтримки аграріїв

Кабмін готує програму пільгових кредитів під заставу зерна для аграріїв, які постраждали через зупинку експорту через порти Великої Одеси. Це допоможе фермерам провести осінню посівну та уникнути вимушеного продажу врожаю за заниженими цінами.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Причини кризи та механізм підтримки

Через портові обмеження на внутрішньому ринку утворився значний надлишок зерна, що спричинило різке падіння закупівельних цін. Мінагрополітики спільно з Мінекономіки, Мінфіном та банківським сектором вже завершують підготовку відповідної постанови Кабміну.

"Ми маємо терміново розробити та запровадити програму доступного фінансування для агровиробників – фактично для проведення посівної кампанії. Вони зможуть залучати кошти під заставу наявного збіжжя, пройти кризовий період і не продавати зерно за цінами, значно нижчими за його вартість на міжнародних ринках", — наголосив міністр.

Логістичний тупик

Наразі операційні ресурси для посівної (насіння, ЗЗР, пальне та добрива) залишаються доступними завдяки внутрішньому виробництву та сухопутній логістиці. Проте ключовою загрозою залишається брак потужностей для зберігання врожаю.

За оцінкою Мінагрополітики, аграрний сектор має запас міцності на кілька місяців. Водночас уже в листопаді в країні може не вистачити потужностей для зберігання нового врожаю, якщо морський експорт не буде відновлений.

За словами Висоцького, порти Великої Одеси забезпечують близько 90% експорту зернових, олійних культур і продуктів їх переробки.

Альтернативні маршрути — залізницею, автотранспортом і через дунайські порти — наразі не здатні забезпечити навіть половину необхідних обсягів перевезень. Через це без відновлення морського експорту в Україні можуть залишитися понад 27 млн т агропродукції.

Нагадаємо, українські фермери отримали понад 137 млн грн державної допомоги на утримання маточного поголів’я кіз та овець. У липні другу частину першого етапу програми підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції спрямовано 536 фермерським господарствам.