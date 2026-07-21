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Українські агровиробники отримали понад 137 млн грн на утримання кіз та овець

Вівці
Українські агровиробники отримали понад 137 млн грн на утримання кіз та овець / Pixabay

Українські фермери отримали понад 137 млн грн державної допомоги на утримання маточного поголів’я кіз та овець. У липні другу частину першого етапу програми підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції спрямовано 536 фермерським господарствам та іншим сільгоспвиробникам через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначені кошти покликані допомогти аграріям зберегти наявне поголів’я, стабілізувати роботу господарств, підтримати економічну активність у сільських громадах та поступово відновлювати галузі вівчарства й козівництва, які порівняно з довоєнним періодом скоротилися майже на 30%.

Фінансова підтримка надається в межах Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України відповідно до Порядку використання коштів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 року № 918.

Скористатися програмою можуть виробники сільськогосподарської продукції — як фізичні, так і юридичні особи, які утримують від 5 до 500 голів маточного поголів’я кіз та/або овець (зокрема козоматок, козочок, овець та вівцематок).

Розмір бюджетної дотації становить 2 000 грн на одну голову. Заявки на участь у програмі подаються через Державний аграрний реєстр (ДАР), а інформація про строки їх прийому оприлюднюється окремо на офіційних ресурсах Мінагрополітики та ДАР.

Нагадаємо, у червні 464 українські агровиробники отримали понад 93 млн грн державної підтримки на утримання кіз та овець у межах цього ж проєкту.

Автор:
Максим Кольц