"Гроші так і не надійшли": Wildberries почав масово затримувати виплати продавцям

Російський маркетплейс Wildberries затримує виплати продавцям за товари. Причиною стали удари українських дронів по понад 20 логістичних хабах, втрата 20% складів та скорочення обороту компанії на чверть.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

Продавці маркетплейсу Wildberries масово повідомляють про затримку виплат за товари, продані до 3 серпня. За правилами майданчика, кошти мали надійти протягом п'яти робочих днів, однак компанія змінила терміни наступних переказів, збільшивши їх до семи робочих днів.

Служба підтримки маркетплейсу пояснює затримки технічними проблемами та зазначає, що не має можливості прискорити процес.

"Гроші так і не надійшли. Який тоді сенс надсилати замовлення? Єдиний спосіб вплинути на маркетплейс – усім разом припинити постачання товарів", — заявив один із продавців Wildberries.

Причини фінансових проблем та руйнування складів

Криза в роботі маркетплейсу розпочалася в середині липня через систематичні удари Збройних сил України по логістичних центрах компанії. Пошкоджень зазнали близько 20 хабів, зокрема в Електросталі, Краснодарі, Невинномиську, Єкатеринбурзі та Санкт-Петербурзі. Щонайменше 14 об'єктів повністю згоріли.

За даними Асоціації постачальників товарів для торгівлі на електронних майданчиках (АПТЕП):

від атак постраждали понад 400 000 селерів;

загальні збитки продавців становлять 600-700 млрд рублів при собівартості товарів від 200 до 300 млрд рублів;

виплачені компенсації покрили трохи більше 20% втрат дрібних підприємців.

Фінансова модель руйнується

Скорочення обороту компанії на чверть руйнує її фінансову модель: гроші від покупців залучалися для покриття поточних витрат і надання знижок, а виплати продавцям відстрочувалися. Зменшення припливу нових коштів призвело до накопичення збитків і затримок розрахунків.

Загальна потреба маркетплейсу в капіталі сягає 1,3 трлн рублів. Компанія, яка щороку забезпечувала близько 3% національного ВВП РФ, опинилася на межі втрати платоспроможності.

Вартість знищених товарів на складах Wildberries оцінюється у 480 млрд рублів ($6 млрд). Такі втрати перевищують річний бюджет Іркутської області (303 млрд рублів) у 1,6 раза, Смоленської чи Пензенської областей — майже в чотири рази, а Калмикії, Єврейської автономної області та НАО — у 14-17 разів. Прямі збитки компанії вже сягнули 100-200 млрд рублів.