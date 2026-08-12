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Вартість знищених товарів на складах Wildberries сягнула майже шість мільярдів доларів

пункт видачі Wildberries у Москві
Прямі збитки компанії сягнули 100-200 млрд рублів / Вікіпедія

Збитки від атак на склади Wildberries продовжують зростати. Внаслідок влучних ударів українських дронів щонайменше 12 мега-хабів згоріли вщент. Вартість знищених товарів становить 480 млрд рублів ($6 млрд). Прямі збитки компанії сягнули 100-200 млрд рублів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє The Moscow Times.

З чим можна порівняти збитки

 Ця сума співставна з річними бюджетами Красноярського краю (527 млрд рублів) або Ханти-Мансійського автономного округу (476 млрд рублів). Втрати перевищують річний бюджет Іркутської області (303 млрд рублів) у 1,6 раза, Смоленської чи Пензенської областей — майже в чотири рази, а Калмикії, Єврейської автономної області та НАО — у 14-17 разів.

За оцінкою фахівців ринку, маркетплейс із річним виторгом у 6 трильйонів рублів втратив третину складських потужностей.

"У Wildberries майже закінчилися всі найбільші склади. Щодня один склад за іншим методично знищується", — зазначив аналітик Data Insight Сергій Семко.

Відсутність компенсацій та загроза банкрутств

Російський уряд готує заходи підтримки для продавців, але прямих виплат не передбачається. Влада розглядає кредитні канікули, пільгові позики та податкові послаблення.

Допомога ймовірно знадобитися і самій Wildberries, яка зіткнулася з падінням обороту та прямими збитками на 100-200 млрд рублів, а загальні потреби у фінансуванні для відновлення бізнес-моделі можуть сягнути 1,3 трильйона рублів у вигляді боргових зобов'язань.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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