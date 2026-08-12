Майже чверть зарплати: скільки коштує підготовка до навчального року у 2026 році

Залежно від області базова підготовка однієї дитини до школи може потребувати від 12% до 23% медіанної місячної зарплати. Найдорожчі закупи до навчального року виявились у прифронтових регіонах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дослідження OLX Робота та OLX Товари.

Скільки коштує зібрати школяра у 2026 році

За розрахунками OLX Товари, базовий набір необхідних для школи речей коштує близько 4 130 грн. До нього увійшли одяг і взуття, шкільний рюкзак та основне канцелярське приладдя.

Зокрема, медіанна ціна нового шкільного рюкзака на платформі становить близько 580 грн, шкільної форми – 400 грн, а туфель – 500 грн.

Вартість окремих позицій може суттєво відрізнятися залежно від моделі, бренду та характеристик. Наприклад, сорочки, футболки чи блузки на OLX можна знайти від 250 грн. У розрахунку закладено три такі речі – загалом близько 750 грн.

Спортивний костюм обійдеться щонайменше у 500 грн, ще близько 200 грн передбачено на кілька пар шкарпеток та колготки.

Окрему частину бюджету становить канцелярія. На базовий комплект зошитів, ручок, олівців та іншого шкільного приладдя у розрахунку передбачено близько 1 000 грн.

Таким чином, мінімальний орієнтир для базової підготовки одного школяра у 2026 році – близько 4,1 тис. грн. Водночас фактична сума може бути вищою або нижчою залежно від потреб дитини, кількості речей, брендів та вибору батьків.

Від 12% до 23% зарплати: як відрізняється навантаження на сімейний бюджет

Одна й та сама сума витрат по-різному відчувається для родин залежно від рівня доходів у регіоні.

Найбільшу частку медіанної місячної зарплати підготовка дитини до школи становить у Херсонській області – близько 23%. Медіанна зарплата тут становить 18 175 грн.

У Сумській області набір вартістю 4 130 грн становить приблизно 21% медіанної зарплати, яка дорівнює 20 000 грн.

Близько 18% місячної медіанної зарплати доведеться витратити на базовий набір школяра у Миколаївській, Кіровоградській, Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях.

Ще приблизно 17% становлять такі витрати у Житомирській, Черкаській, Харківській та Дніпропетровській областях, де медіанна зарплата становить 25 000 грн.

У Хмельницькій області підготовка до школи забирає близько 16% медіанної місячної зарплати. У Вінницькій, Чернівецькій, Волинській та Одеській областях цей показник становить близько 15%.

Близько 14% медіанної зарплати припадає на підготовку школяра у Тернопільській, Закарпатській, Івано-Франківській, Рівненській та Київській областях.

Найменшою частка витрат є у Львівській області – близько 12%. Медіанна зарплата тут становить 35 000 грн – це найвищий показник серед проаналізованих регіонів.

Таким чином, у 2026 році базовий набір речей для одного школяра коштує близько 4,1 тис. грн. Проте його фінансове навантаження для сімей істотно відрізняється залежно від регіону: від 12% до 23% медіанної місячної зарплати.

Для областей із нижчим рівнем оплати праці підготовка дитини до навчального року може забрати майже чверть місячного доходу, тоді як у регіонах із вищими медіанними зарплатами – близько однієї восьмої.

Нагадаємо, за даними Держстату, у червні 2026 року порівняно з груднем 2025 року продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали на 7,1%, а хлібопродукти – на 10,5%.