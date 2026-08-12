Міноборони розширює гарантоване забезпечення підрозділів дронами та роботизованими комплексами

Міністерство оборони з серпня розширює проєкт "Базовий рівень забезпечення" для підрозділів, які безпосередньо утримують смугу оборони та ведуть активні бойові дії. До гарантованого щомісячного постачання БпЛА додаються наземні роботизовані комплекси та важкі дрони типу middle strike.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

За словами заступника міністра оборони Мстислава Баніка, підрозділи отримуватимуть визначену кількість таких засобів з урахуванням інтенсивності бойових дій.

Різні типи логістичних і бойових наземних роботизованих комплексів, зокрема роботи-камікадзе, передаватимуть підрозділам Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, які утримують смугу оборони.

Важкі middle strike-дрони надходитимуть корпусам, які самостійно розподілятимуть їх між підрозділами з підготовленими екіпажами та досвідом застосування таких систем.

Проєкт "Базовий рівень забезпечення" стартував у червні 2026 року. Спочатку він охоплював FPV-дрони на радіозв’язку та оптоволокні, "мавіки", бомбери, розвідувальні БпЛА та легкі middle strike.

Кількість техніки для підрозділів визначається залежно від характеру та інтенсивності бойових дій, при цьому підрозділи на найгарячіших напрямках мають отримувати більше засобів.

Нагадаємо, у липні Агенція оборонних закупівель законтрактувала понад 22 тис. наземних роботизованих комплексів для ЗСУ. Це майже вдвічі більше, ніж було закуплено за весь 2025 рік. Тисячі комплексів уже передали бойовим підрозділам, а понад 2 тис. із них військові отримали через DOT-Chain Defence.

Ще у квітні Міноборони повідомляло, що планує законтрактувати 25 тис. НРК у першому півріччі 2026 року. На той момент Агенція оборонних закупівель уже уклала 19 контрактів із виробниками на 11 млрд грн.