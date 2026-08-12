На Одещині продали велике держпідприємство: ціна зросла на 28 млн грн

Фонд державного майна України (ФДМУ) провів успішний онлайн-аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП “Південно-українське державне виробниче підприємство по інженерним розвідуванням для будівництва”. Фінальна вартість активу зросла на 28 млн грн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ФДМУ.

Стартова ціна лота становила 44,1 млн грн, а переможна пропозиція сягнула 72,1 млн грн.

За умовами приватизації, після повної сплати вартості переможець торгів отримає у власність:

37 об’єктів нерухомості загальною площею понад 5,4 тис. кв. м;

загальною площею понад 5,4 тис. кв. м; транспортні засоби;

інше рухоме майно підприємства.

Основні активи держпідприємства розташовані у двох містах Одещини:

Одеса: нежитлові приміщення виробничої будівлі (2 808,3 кв. м) та нежитлові будівлі (2 336,5 кв. м);

нежитлові приміщення виробничої будівлі (2 808,3 кв. м) та нежитлові будівлі (2 336,5 кв. м); Ізмаїл: будівлі та споруди загальною площею 254,5 кв. м.

У Фонді зазначили, що масштаб та структура об'єкта відкривають широкі можливості для нового власника: локація підходить для створення виробничих потужностей, логістичних комплексів, офісних приміщень чи розвитку інших проєктів комерційної нерухомості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виноробний завод на Одещині виставили на повторний аукціон після того, як стартова ціна "Котовського виноробного заводу" впала вдвічі.