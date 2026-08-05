На Одещині приватизували "Хлібну базу №77" за 5,7 млн грн

Єдиний майновий комплекс державного підприємства "Хлібна база №77" в Одеській області знайшов покупця за результатами приватизаційного онлайн-аукціону. Переможна ставка становила 5,725 млн грн, що у 2,35 раза перевищує початкову вартість активу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу ФДМУ.

Об'єкт розташований у селі Іванівка Березівського району Одеської області. Стартова ціна становила 2 млн 445 тис. 250 грн.

За право приватизувати підприємство змагалися п'ять учасників. Конкуренція між ними додала до початкової вартості майже 3,3 млн грн. Крім запропонованих за актив 5,725 млн грн, переможець має сплатити 20% ПДВ. Таким чином, з урахуванням податку загальна сума платежу становитиме близько 6,87 млн грн.

Характеристики активу

До складу єдиного майнового комплексу входять:

будівлі та споруди загальною площею 22 008,2 кв. м;

дві земельні ділянки сукупною площею 7,1854 га;

27 одиниць транспортних засобів та спеціальної техніки.

Перспективи використання

У Фонді держмайна зазначають, що масштаби території та наявна матеріально-технічна база дозволяють використовувати актив для різних бізнес-потреб:

розвиток виробничого бізнесу;

створення логістичного або складського центру;

відкриття підприємства зі зберігання та переробки сільськогосподарської продукції;

організація дистрибуційного комплексу.

Остаточне завершення приватизації передбачає виконання переможцем встановлених умов та сплату вартості об'єкта, після чого майновий комплекс перейде у приватну власність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що виноробний завод на Одещині виставили на повторний аукціон після того, як стартова ціна "Котовського виноробного заводу" впала вдвічі.