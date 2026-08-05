В Одесской области приватизировали "Хлебную базу №77" за 5,7 млн грн

Единый имущественный комплекс государственного предприятия "Хлебная база №77" в Одесской области нашел покупателя по результатам приватизационного онлайн-аукциона. Победная ставка составила 5,725 млн. грн., что в 2,35 раза превышает первоначальную стоимость актива.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГИУ.

Объект находится в селе Ивановка Березовского района Одесской области. Стартовая цена составила 2 млн. 445 тыс. 250 грн.

За право приватизировать предприятие соревновались пять участников. Конкуренция между ними прибавила к первоначальной стоимости почти 3,3 млн грн. Кроме предложенных за актив 5,725 млн грн, победитель должен уплатить 20% НДС. Таким образом, с учетом налога общая сумма платежа составит около 6,87 млн. грн.

Характеристики актива

В состав единого имущественного комплекса входят:

здания и сооружения общей площадью 22 008,2 кв. м;

два земельных участка совокупной площадью 7,1854 га;

27 единиц транспортных средств и специальной техники.

Перспективы использования

В Фонде госимущества отмечают, что масштабы территории и имеющаяся материально-техническая база позволяют использовать актив для различных бизнес-потребностей:

развитие производственного бизнеса;

создание логистического или складского центра;

открытие предприятия по хранению и переработке сельскохозяйственной продукции;

организация дистрибуционного комплекса

Окончательное завершение приватизации предусматривает выполнение победителем установленных условий и оплату стоимости объекта, после чего имущественный комплекс перейдет в частную собственность.

Напомним, ранее сообщалось, что винодельческий завод в Одесской области выставили на повторный аукцион после того, как стартовая цена "Котовского винодельческого завода" упала вдвое.