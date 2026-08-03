Июльная приватизация принесла госбюджету 122,8 млн. грн.

В течение июля Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) провел 52 успешных приватизационных онлайн-аукциона в системе Prozorro.Продажи. Общая сумма победных предложений, которые должны поступить в государственный бюджет, составляет 122,8 млн. грн. при совокупной стартовой цене лотов 57,1 млн. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу ФГИУ.

В июльских торгах приняло участие 185 покупателей. Благодаря конкуренции, средняя цена реализации объектов приватизации выросла в 2,15 раза по сравнению с начальной стоимостью.

Самым дорогим лотом месяца стало незавершенное строительство в Ровно. В ходе торгов его финальная стоимость выросла в 55 раз — с начальных 0,45 млн грн до 25 млн грн.

Также в июле прошли 6 аукционов по продаже санкционного имущества. В них приняло участие 37 покупателей, а сумма победных ставок превысила 12 млн грн.

На август в системе Prozorro. Продажи ведомство уже объявило 90 приватизационных аукционов со стартовой стоимостью объектов 107,8 млн грн.

Напомним, Украина выставит на продажу четыре крупных предприятия за 7,55 млрд грн. В частности, в октябре состоятся торги по приватизации "Сумыхимпрома", Одесского припортового завода, а также конфискованных Демуринским ГОКом и "Мотордеталь-Конотоп".