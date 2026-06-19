Фонд госимущества ожидает до 9 млрд грн от приватизации в 2026 году: главные лоты – Ocean Plaza и ОПЗ

Фонд государственного имущества Украины рассчитывает привлечь в государственный бюджет от 7 до 9 млрд. грн. от приватизации по итогам 2026 года. Основную ставку в ведомстве делают на объекты крупной приватизации, в том числе конфискованный ТРЦ Ocean Plaza и Одесский припортовый завод.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на интервью главы ФГИУ Дмитрия Наталухи изданию "Главком".

Всего в приватизационный пул сейчас включено около десяти стратегических активов, совокупная стартовая цена которых оценивается в 10-13 млрд грн. До конца текущего года на продажу планируют выставить не менее шести-семи крупных объектов.

Кроме Ocean Plaza и ОПЗ, речь идет о "Сумыхимпроме", Демуринском ГОКе, Николаевском глиноземном заводе, "Мотордетале-Конотопе" и предприятии по производству инсулина "Индар". Половина из них — бывшие активы, принадлежавшие представителям страны-агрессора и взимаемые в доход государства после применения санкций.

Продажа Ocean Plaza

Одним из самых дорогих лотов станет киевский ТРЦ Ocean Plaza, контрольный пакет акций которого (66,65%) ранее принадлежал подсанкционному олигарху Аркадию Ротенбергу. Аукцион предварительно планируется провести в ноябре-декабре 2026 года. По словам Наталухи, это позволит выручить за объект, по разным расчетам, 4,5 млрд грн.

В то же время чиновник предупредил, что из-за бюрократических процедур эти средства могут физически поступить в государственный бюджет только в 2027 году. При подготовке к продаже Фонд должен решить проблему кредита более чем на 140 млн долларов, что остается на объекте, а также наладить коммуникацию с миноритарными владельцами. Сам факт того, что будут продаваться не 100% акций, настораживает многих инвесторов.

Кроме того, недавно правоохранители проводили обыски в ФГИУ из-за расследования возможного создания условий продажи ТРЦ по искусственно заниженной стоимости.

Ажиотаж вокруг ОПЗ

Другим ключевым объектом является Одесский припортовый завод, простаивающий с 2021 года. Привлекательность этого актива существенно возросла из-за изменения конъюнктуры на мировом рынке.

По словам главы ФГИУ, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке и перебои со снабжением через Ормузский пролив, откуда шло 30% мирового аммиака, привели к резкому скачку цен на эту продукцию.

Сейчас по ОПЗ уже подписаны четыре договора о неразглашении информации с иностранными инвесторами, изучающими документацию. Наталуха подчеркнул, что Фонд заинтересован в сохранении целевого назначения ОПЗ и развитии производства карбамида и аммиака, а не в превращении его исключительно в частную площадку для перевалки агропродукции, как это рассматривала одна из крупных аграрных компаний при предварительной попытке приватизации.

В целом, к большой приватизации в Украине наблюдается интерес не только со стороны США и ЕС, но и от представителей Азии и стран Персидского залива. По большому стратегическому значению объекты сейчас есть по три-пять потенциальных покупателей.

Напомним, ранее сообщалось, по какой цене выставляют на продажу Одесский припортовый завод и ТРЦ Ocean Plaza. Ведомство планирует выставить ОПЗ по начальной стоимости примерно 106 млн долларов, столичный торговый центр оценивается ориентировочно в 100 млн долларов, а стартовая цена Николаевского глиноземного завода должна составить около 86 млн долларов.