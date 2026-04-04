За время войны государство получило от приватизации почти 21 млрд грн

Во время государство получило от приватизации почти 21 млрд грн / Depositphotos

Несмотря на вызовы военного времени, приватизация государственного имущества продолжает работать на экономику Украины. В течение 2022-2025 годов общие поступления от приватизации составили почти 21 млрд грн.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики .

Продажа государственных компаний частным инвесторам способствует возобновлению работы предприятий, сохранению рабочих мест и созданию новых возможностей для развития регионов. В то же время, это обеспечивает дополнительные поступления в государственный бюджет.

Среди крупнейших приватизационных соглашений в 2025 году продажа АО "ОГХК" (UMCC), работающая в добывающей промышленности, за 3,9 млрд грн, а также "Укрстроя" за 805 млн грн. В 2024 году крупнейшими стали продажи гостиницы "Украина" за 2,5 млрд грн, компании AEROC за 1,89 млрд грн и гостиницы "Казацкая" за 400 млн грн.

Приватизация является не только сменой собственника активов, но и инструментом восстановления заброшенных предприятий через привлечение нового капитала и технологий. Она также способствует сохранению производства, погашению задолженности по заработной плате и увеличению налоговых поступлений.

В то же время, стратегические предприятия в критических секторах остаются под контролем государства. На приватизацию выставляются преимущественно активы, длительно не работавшие или убыточные, а также санкционные активы российских собственников, переданные в доход государства.

Средства от продажи таких активов направляются, в частности, в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Для регионов это означает создание рабочих мест, рост местных бюджетов и возобновление экономической активности.

Отметим, что по состоянию на 31 августа 2025 года в госбюджет страны уже поступило 1,21 млрд грн от приватизации и сопутствующих поступлений. Таким образом, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) выполнил значительную часть плана, установленного на уровне 3,2 млрд. грн.

Автор:
Татьяна Гойденко