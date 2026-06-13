НБУ обновит требования по защите помещений небанковских учреждений

Национальный банк предлагает обновить требования по защите помещений небанковских финансовых учреждений. Соответствующий проект постановления правления НБУ вынесен на обсуждение.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на НБУ.

Изменения касаются Правил организации защиты помещений небанковских учреждений в Украине, утвержденных постановлением НБУ №100 от 6 октября 2017 года.

Необходимость обновления связана с тем, что часть стандартов, на которые ссылаются действующие правила, была отменена. НБУ предлагает заменить их актуальными требованиями к пулестойкому стеклу, дверям и окнам, которые используются для защиты помещений небанковских учреждений.

В Нацбанке объясняют, что цель изменений привести правила к действующей нормативной базе. Это должно обеспечить использование оборудования, техническое состояние которого подтверждается сертификатами соответствия актуальным национальным стандартам.

В анализе влияния проекта постановления отмечено, что его реализация не потребует дополнительных финансовых затрат от небанковских учреждений.

Для рынка небанковских финансовых услуг эти изменения носят технический характер. Они не вводят новую модель регулирования, а убирают из правил ссылки на отмененные стандарты и обновляют требования по защите помещений в соответствии с действующими нормами.

Кроме этого, НБУ предложил изменения к нормативно-правовым актам, регулирующим кассовую работу, с целью распространения их действия на банки финансовой инклюзии и повышения прозрачности платежного рынка.