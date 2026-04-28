В банках могут изменить правила кассовых операций: что предлагает НБУ

Национальный банк Украины предложил изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие кассовую работу, с целью распространения их действия на банки финансовой инклюзии и повышения прозрачности платежного рынка.

Изменения в кассовой работе банков Украины

Необходимость изменений связана с имплементацией положений закона Украины о развитии финансовой инклюзии, предусматривающей расширение доступа к финансовым услугам и усовершенствование регулирования платежного рынка.

В рамках инициативы НБУ предлагает внести изменения в следующие документы:

Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине, утвержденной постановлением Правления НБУ от 25 сентября 2018 года №103 (с изменениями);

Правил определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины, утвержденных постановлением Правления НБУ от 3 декабря 2018 г. №134 (с изменениями).

Кроме того, регулятор планирует уточнить требования к поставщикам платежных услуг по проведению операций. Это должно способствовать повышению прозрачности и упорядочению процессов на платежном рынке.

Соответствующие предложения содержит проект постановления Правления НБУ "Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины по наличному обращению", который вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, в 2025 году объемы кассовых операций украинских банков показали рост: поступления наличных денег в касс банков увеличились на 6,7% - до 3 009,1 млрд грн, а выдачи наличных выросли на 8,8% - до 3 115,8 млрд грн.