Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Наличный курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,57

ТОП 50 СЕО

Лидеры украинского
бизнеса
Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В банках могут изменить правила кассовых операций: что предлагает НБУ

НБУ
НБУ обновил требования по организации внутреннего аудита / НБУ

Национальный банк Украины предложил изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие кассовую работу, с целью распространения их действия на банки финансовой инклюзии и повышения прозрачности платежного рынка.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Изменения в кассовой работе банков Украины

Национальный банк Украины предлагает обновить ряд нормативно-правовых актов, регулирующих кассовую работу и наличное обращение, расширив их действие на банки финансовой инклюзии.

Необходимость изменений связана с имплементацией положений закона Украины о развитии финансовой инклюзии, предусматривающей расширение доступа к финансовым услугам и усовершенствование регулирования платежного рынка.

В рамках инициативы НБУ предлагает внести изменения в следующие документы:

  • Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине, утвержденной постановлением Правления НБУ от 25 сентября 2018 года №103 (с изменениями);
  • Правил определения платежных признаков и обмена банкнот, разменных и оборотных монет национальной валюты Украины, утвержденных постановлением Правления НБУ от 3 декабря 2018 г. №134 (с изменениями).

Кроме того, регулятор планирует уточнить требования к поставщикам платежных услуг по проведению операций. Это должно способствовать повышению прозрачности и упорядочению процессов на платежном рынке.

Соответствующие предложения содержит проект постановления Правления НБУ "Об утверждении Изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины по наличному обращению", который вынесен на общественное обсуждение.

Напомним, в 2025 году объемы кассовых операций украинских банков показали рост: поступления наличных денег в касс банков увеличились на 6,7% - до 3 009,1 млрд грн, а выдачи наличных выросли на 8,8% - до 3 115,8 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько