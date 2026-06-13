Закон о налогах на маркетплейсы не приведет к уменьшению доходов курьеров – Glovo

Внедрение нового налога для самозанятых работников цифровых платформ не ударит по кошелькам курьеров и не изменит привычный опыт для потребителей. Об этом Delo. ua заявили в компании Glovo, комментируя принятые законодательные изменения.

Речь идет о законе об налогообложении маркетплейсов — его принятие было жестким требованием ЕС и МВФ для продолжения финансовой поддержки Украины. Документ должен урегулировать деятельность онлайн-платформ и, наконец, создать единые, прозрачные правила игры для всего рынка.

Ранее компания Glovo сообщала, что с ней сотрудничают более 70 тысяч курьеров в 23 странах мира. Их количество в Украине компания не раскрывает. В прошлом году средний доход курьеров Glovo в Украине составил около 20 тыс. грн в месяц, в то время как в Киеве этот показатель достигает примерно 25 тыс. грн.

Главные нововведения для платформ и курьеров:

Налоговый агент: Glovo как цифровая платформа будет самостоятельно рассчитывать и платить налог от имени курьеров в государственный бюджет.

Ставка налога: Она составит 10% дохода самозанятого лица.

Автоматизация: Платформа запускает прямой обмен данными с налоговой службой, что значительно упростит отчетность.

"Это полноценная, важная часть современной экономики Украины, которая создает тысячи рабочих мест, генерирует налоги для бюджета и двигает вперед сферу услуг. Наша инфраструктура полностью готова к запуску, ведь на самом деле для нас текущий переходный период без четкого регулирования намного сложнее", - подчеркивают в Glovo.

В компании успокаивают, что нововведение не является "повышением налогов", а скорее созданием благоприятного и понятного правового поля.

По предварительным аналитическим прогнозам Glovo, введение налога на доходы не приведет к уменьшению доходов курьеров, а упрощенная модель взаимодействия лишь повысит их мотивацию. Также изменений не почувствуют бизнес-партнеры компании и конечные потребители — сервис будет оставаться доступным и комфортным.

Что известно о законе о налогообложении маркетплейсов?

Этот документ является важной частью адаптации украинского законодательства к европейским нормам (в частности, Директивы ЕС об улучшении условий труда на платформах).

Проект закона предлагает вывести из "тени" сотни тысяч украинцев, зарабатывающих через такси, сервисы доставки или предоставления услуг (так называемую гиг-экономику ), предоставив им официальный статус самозанятых лиц без необходимости регистрировать ФЛП.

Ожидается, что такой шаг не только привлечет дополнительные средства в госбюджет, но и заложит прочный фундамент для долгосрочной защиты прав работников цифровой индустрии.

Напомним, сервисы Uklon, Bolt и Glovo поддержали скорейшее внедрение законопроекта о налогообложении доходов с цифровых платформ по ставке 5%. В частности, генеральная менеджер Glovo в Украине Марина Павлюк отметила, что инициатива позволит бизнесу работать прозрачно и предсказуемо, поэтому нормы должны заработать уже с 2026 года. Она подчеркнула, что каждый месяц промедления лишает бюджет поступлений, а попытки окрестить реформу "налогом на OLX" являются безосновательными манипуляциями, только создающими лишнее напряжение.