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Ударит по миллионам украинцев и увеличит цены: совладелец "Новой почты" раскритиковал принятый закон о налогах с маркетплейсов

маркетплейс
Совет принял закон о налогообложении цифровых платформ / Depositphotos

Совладелец компании "Новая почта" Владимир Поперешнюк подверг критике принятый Верховной Радой во втором чтении закон о налогообложении цифровых платформ, в частности, сервисов перевозок, доставки, аренды жилья, продажи товаров (таких как Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber, OLX и т.д.).

Как сообщает Delo.ua, об этом он написал в Facebook.

Поперешнюк считает, что новый закон ударит по миллионам подрабатывающих после работы, сдающих квартиру, возит пассажиров, доставляет еду, продает собственные вещи на OLX и других платформах.

"То есть по тем, кто пытается заработать немного больше для своей семьи, кто делает свои первые шаги в бизнесе. Для них это означает не только дополнительные налоги - это еще и дополнительные расходы, отчетность, риски проверок, общение с налоговой, бухгалтеров, юристов и всю другую традиционную бюрократию", - отметил совладелец компании "Новая".

Он убежден, что в результате часть людей просто откажется от этой деятельности и предложение услуг станет меньше, а это автоматически приведет к росту цен – такси, доставка, аренда жилья.

"И столько привычных сервисов вокруг станут менее доступными. В итоге мы получаем ожидаемый результат: доходы людей снизятся, а цены вырастут. Вот зачем вредить экономике?", - отметил Поперешнюк.

Новые налоговые правила для онлайн-продавцов

9 июня Верховная Рада приняла законопроект №15111-д о налогообложении цифровых платформ. Онлайн-сервисы будут автоматически передавать налоговым органам данные о доходах пользователей в соответствии с европейскими стандартами и обязательствами Украины перед МВФ.

Документ, который в обществе уже называют "налогом на OLX", предусматривает новые правила учета доходов от продаж товаров и предоставления услуг через онлайн-платформы. В то же время, закон содержит ряд исключений, когда информация о пользователях не будет передаваться в налоговые органы.

В частности, нововведения не будут касаться граждан, которые в течение года осуществили менее 30 продаж на общую сумму до 2 тысяч евро. Также требования закона не распространяются на платформы, выполняющие только функцию размещения объявлений и не принимают участие в проведении расчетов между продавцами и покупателями.

Кроме того, не будет облагаться налогом продажа личных подержанных вещей, если сумма таких операций не превышает 2 тысячи евро в год.

Сервисы Uklon, Bolt и Glovo поддержали скорейшее принятие и внедрение законопроекта о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы.

Автор:
Светлана Манько