Вдарить по мільйонах українців та збільшить ціни: співвласник "Нової пошти" розкритикував ухвалений закон про податки з маркетплейсів

Співвласник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк розкритикував ухвалений Верховною Радою у другому читанні закон про оподаткування цифрових платформ, зокрема, сервісів перевезень, доставки, оренди житла, продажу товарів (таких як Bolt, Uklon, Airbnb, Glovo, Uber, OLX ,тощо).

Як повідомляє Delo.ua, про це він написав у Facebook.

Поперешнюк вважає, що новий закон вдарить по мільйонах тих, хто підробляє після роботи, здає квартиру, возить пасажирів, доставляє їжу, продає власні речі на OLX та інших платформах.

"Тобто по тих, хто намагається заробити трохи більше для своєї сім’ї, хто робить свої перші кроки в бізнесі. Для них це означає не лише додаткові податки – це ще й додаткові витрати, звітність, ризики перевірок, спілкування з податковою, бухгалтерів, юристів та всю іншу традиційну бюрократію", - наголосив співвласник компанії "Нова пошта".

Він переконаний, що у результаті частина людей просто відмовиться від цієї діяльності і пропозиція послуг стане меншою, а це автоматом призведе до зростання цін – таксі, доставка, оренда житла.

"І стільки звичних сервісів навколо стануть менш доступними. У підсумку ми отримуємо очікуваний результат: доходи людей зменшаться, а ціни зростуть. От навіщо шкодити економіці?", - зауважив Поперешнюк.

Нові податкові правила для онлайн-продавців

9 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №15111-д про оподаткування цифрових платформ. Онлайн-сервіси автоматично передаватимуть податковим органам дані про доходи користувачів відповідно до європейських стандартів та зобов'язань України перед МВФ.

Документ, який у суспільстві вже називають "податком на OLX", передбачає нові правила обліку доходів від продажу товарів і надання послуг через онлайн-платформи. Водночас закон містить низку винятків, коли інформація про користувачів не передаватиметься до податкових органів.

Зокрема, нововведення не стосуватимуться громадян, які протягом року здійснили менш ніж 30 продажів на загальну суму до 2 тисяч євро. Також вимоги закону не поширюються на платформи, що виконують лише функцію розміщення оголошень і не беруть участі у проведенні розрахунків між продавцями та покупцями.

Крім того, не оподатковуватиметься продаж особистих вживаних речей, якщо сума таких операцій не перевищує 2 тисячі євро на рік.

Сервіси Uklon, Bolt та Glovo підтримали швидке прийняття та впровадження законопроєкту про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.