Оподаткування цифрових платформ: в OLX пояснили, що змінюється для користувачів

OLX позитивно оцінює прийняття законопроєкту №15111-д про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, та наголошує, що для користувачів у 2026 році нічого не зміниться і можна продавати й купувати, як і раніше.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба OLX.

Там зауважили, що законопроєкт прийнятий у форматі, що в цілому відповідає європейській практиці.

Кого оподатковуватимуть

З важливого у документі (згідно тексту, що був прийнятий у першому читанні):

вводяться порогові значення щодо кількості транзакцій та розміру отриманого доходу (30 продажів на рік, або дохід від продажів більше 2000 євро);

дохід від продажу товарів до 2000 євро не буде оподатковуватись;

немає положень про розкриття банківської інформації користувачів;

не вводиться обов’язок відкривати спеціальні рахунки.

"Для наших користувачів це означає, що суттєвих змін тут і зараз не відбудеться, адже закон набуде чинності не раніше 2027 року. Більше того, нові правила стосуватимуться лише тих, хто здійснює понад 30 продажів на рік або продає товарів на суму понад 2000 євро", - підкреслили в компанії.

Проте, закон покладає на такі платформи, як OLX, функцію “податкового агента”, що зобовʼязує виконувати обов’язки зі сплати податків від імені користувачів. Для забезпечення належного впровадження на стороні платформ надзвичайно важливо надати компаніям достатньо часу на підготовку.

Як пропонується оподатковувати доходи від цифрових платформ

8 квітня Верховна Рада ухвалила за основу проект закона №15111-д про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів.

Зокрема, мова йде про співробітників служб доставки (кур’єрів), водіїв таксі, спеціалістів, які надають послуги ремонту на дому, тощо. Наприклад, під дію норм пропонованого законопроєкту підпадають такі компанії як Uber, Uklon, Bolt, Kabanchik.

Пропонується запровадити спрощене оподаткування таких фізичних осіб — на рівні 5% від доходу плюс 5% військового збору. Наразі діючим законодавством передбачено оподаткування таких працівників на рівні 18% ПДФО плюс 5% ВЗ. Тож, наполягають ініціатори законопроєкту, запровадження нових правил оподаткування має зменшити податкове навантаження на фізосіб, що надають послуги у співробітництві з цифровими платформами.

Під дію нових правил (у випадку ухвалення закону) потенційно підпадають близько 300 тисяч осіб, які не повинні будуть перейматися питаннями адміністрування сплати податків, оскільки податковими агентами стануть цифрові платформи.

Якщо вартість наданих фізособою через цифрову платформу послуг чи проданих товарів протягом року не перевищує еквівалент 2 тис. євро, а кількість транзакцій не вище 30, то ці доходи взагалі не оподатковуються.

Можливе запровадження в Україні оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від співробітництва з цифровими платформами, може принести державному бюджету 14-15 млрд грн на рік додаткових доходів.

Сервіси Uklon, Bolt та Glovo підтримали швидке прийняття та впровадження законопроєкту про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.