Удар по бізнесу: власник "Нової пошти" розкритикував ухвалені Верховною Радою закони про податки

Власник компанії "Нова пошта" Володимир Поперешнюк розкритикував ухвалені Верховною Радою закони про продовження 5% військового збору на три роки після війни та оподаткування цифрових платформ.

Як повідомляє Delo.ua, про це він написав у Facebook.

Він зауважив, що Верховна Рада нанесла удар по бізнесу, ухваливши закон про продовження 5% військового збору на три роки після війни, аргументований потребою у фінансуванні відновлення.

"Але відновлення країни та економіки - це не збільшення податків, а їх зменшення. Це створення найкращих умов для бізнесу, адже економіку розвивають не чиновники, а підприємці. Тож депутати фактично відтермінували відновлення економіки ще на три роки", - переконаний Поперешнюк.

За його словами, другий удар - ухвалений закон про оподаткування доходів з цифрових платформ (так званий "податок на OLX"). Бізнесмен вважає, що він зачепить кілька мільйонів активних українців, що намагаються самостійно забезпечити себе необхідними ресурсами.

"Це люди, які не просять нічого від держави, а працюють кур’єрами, таксистами, торгують між собою та надають один одному послуги. Це відчутно вдарить по їхніх гаманцях, а отже - по всій економіці. А ще призведе до зростання кількості перевірок, штрафів, судових спорів, корупції та тіньових схем", - констатував власник "Нової пошти".

Він нагадав, що також парламент готує розглянути законопроєкт із планами про оподаткування міжнародних посилок.

Поперешнюк раніше попереджав, що оподаткування всіх міжнародних посилок вартістю до 150 євро завдасть удару по економіці, торкнеться якості життя українців та негативно вплине на роботу українських виробників та ритейлерів, а також може призвести до колапсу митних процедур.

"Я не можу зрозуміти логіку цих дій, адже очікувані додаткові доходи бюджету від цих нововведень на рівні 1% можна було отримати іншими, менш токсичними засобами…", - підсумував бізнесмен.

Раніше голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев розкритикував власника компанії "Нова пошта" Володимира Поперешнюка за ідею скоротити державні витрати "щонайменше вдвічі", щоб уникнути фінансової катастрофи.