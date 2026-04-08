Верховна Рада підтримала оподаткування доходів від цифрових платформ: що змінюється

8 квітня Верховна Рада ухвалила за основу проект закона №15111-д про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, та оподаткування таких доходів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, документ підтримали 234 депутатів.

Документ запроваджує в Україні європейську систему контролю, де онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою даними про доходи своїх користувачів.

Нагадаємо, у березні Верховна Рада не підтримала законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, який вимагав Міжнародний валютний фонд . За документ проголосували лише 168 депутатів, чого виявилося недостатньо для ухвалення.

Як пропонується оподатковувати доходи від цифрових платформ

Український уряд в рамках, зокрема, зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом і з метою збільшення дохідної частини державного бюджету пропонує, серед іншого, запровадити оподаткування доходів фізичних осіб, які отримують доходи від співробітництва з електронними платформами.

Зокрема, мова йде про співробітників служб доставки (кур’єрів), водіїв таксі, спеціалістів, які надають послуги ремонту на дому, тощо. Наприклад, під дію норм пропонованого законопроєкту підпадають такі компанії як Uber, Uklon, Bolt, Kabanchik.

Пропонується запровадити спрощене оподаткування таких фізичних осіб — на рівні 5% від доходу плюс 5% військового збору. Наразі діючим законодавством передбачено оподаткування таких працівників на рівні 18% ПДФО плюс 5% ВЗ. Тож, наполягають ініціатори законопроєкту, запровадження нових правил оподаткування має зменшити податкове навантаження на фізосіб, що надають послуги у співробітництві з цифровими платформами.

Під дію нових правил (у випадку ухвалення закону) потенційно підпадають близько 300 тисяч осіб, які не повинні будуть перейматися питаннями адміністрування сплати податків, оскільки податковими агентами стануть цифрові платформи.

Якщо вартість наданих фізособою через цифрову платформу послуг чи проданих товарів протягом року не перевищує еквівалент 2 тис. євро, а кількість транзакцій не вище 30, то ці доходи взагалі не оподатковуються.

Можливе запровадження в Україні оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від співробітництва з цифровими платформами, може принести державному бюджету 14-15 млрд грн на рік додаткових доходів.

Сервіси Uklon, Bolt та Glovo підтримали швидке прийняття та впровадження законопроєкту про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

Натомість в OLX наголошують на необхідності доопрацювання законопроєкту змін до Податкового кодексу щодо оподаткування доходів від цифрових платформ, щоб підвищити його практичну ефективність та збільшити шанси на підтримку Верховною Радою.