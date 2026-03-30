В OLX прокоментували законопроєкт про оподаткування цифрових платформ: які ризики вбачають

В OLX наголошують на необхідності доопрацювання законопроєкту змін до Податкового кодексу щодо оподаткування доходів від цифрових платформ, щоб підвищити його практичну ефективність та збільшити шанси на підтримку Верховною Радою.

Як пише Delo.ua, про це у компанії заявили агентству "Інтерфакс-Україна".

В OLX наполягають на необхідності додаткових технічних консультацій щодо окремих положень законопроєкту, адже він пропонує покласти на платформи функції податкових агентів – суб’єктів, які утримують і перераховують податки за третіх осіб, тоді як європейська директива DAC7, положення якої покладено в основу документу, зосереджується лише на обміні інформацією та звітності – без покладення на платформи агентських податкових функцій.

"Такий підхід створює непропорційне регуляторне навантаження та суттєві операційні ризики для розвитку цифрової економіки України, особливо для платформ, через які, як у випадку OLX, не здійснюються фінансові розрахунки між учасниками", - підкреслили у сервісі.

Серед інших застережень OLX є вимога щодо проведення повної ідентифікації кожного користувача, який розпочинає діяльність на платформі.

"Така вимога є надмірною з огляду на масовість та низькопорогову природу використання класифайд-платформ і створює суттєві бар’єри для участі громадян у цифровій економіці, зокрема для випадкових продажів вживаних товарів", - наголошують в компанії.

Там додали, що для платформи прийняття законопроєкту означатиме необхідність перебудови бізнес-процесів, зокрема перегляду операційної моделі, запровадження жорсткіших процедур ідентифікації користувачів, впорядкованих механізмів сплати податків та заходів захисту даних для забезпечення відповідності вимогам законодавства.

Для користувачів прийняття цього законопроєкту передбачатиме обов’язкову ідентифікацію, що, на думку OLX, може призвести до зниження кількості активних клієнтів.

Крім того, в OLX попереджають про ризик появи певних розбіжностей у податковій звітності, в результаті чого можливе створення додаткового адміністративного навантаження для користувачів та платформ.

На думку сервісу, все це може наштовхнути користувачів до переходу в нерегульовані канали, що підриватиме фіскальні цілі закону.

"Якщо відповідні вимоги не будуть належним чином збалансовані, закон ризикує послабити позиції легальних платформ, не досягнувши при цьому своєї мети щодо підвищення податкової прозорості", — констатували в OLX.

Нагадаємо, у березні Верховна Рада не підтримала законопроєкт про оподаткування цифрових платформ, який вимагав Міжнародний валютний фонд . За документ проголосували лише 168 депутатів, чого виявилося недостатньо для ухвалення.

"Податок на OLX": що було раніше

У квітні 2025 року Кабінет міністрів схвалив законопроєкт щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Він передбачав оподаткування доходів, отриманих від діяльності на цифрових платформах на кшталт Uklon, Bolt, OLX, Prom, Rozetka тощо.

Після відставки уряду, в липні, був автоматично відкликаний законопроєкт №13232, відповідно до якого продавцям речей на онлайн-платформах у певних випадках довелося б платити до 23% податків з отриманих коштів.

Тоді уряд пропонував, аби Державна податкова служба отримувала на запит дані про рух і залишок коштів на банківських рахунках підзвітних продавців онлайн-платформ. Тобто, податковій розкривалася б банківська таємниця стосовно рахунків громадян, які знаходять через ці платформи клієнтів для надання сервісних послуг, продають товари, пропонують до оренди житло тощо.

Своєю чергою, онлайн-платформи повинні будуть передавати до податкової інформацію, яка включатиме адресу проживання підзвітних продавців та адресу місця розташування житла, якщо такі продавці пропонують його в оренду.

У лютому цього року МВФ ухвалив рішення скасувати попередні умови (prior actions) для нової кредитної програми України обсягом $8,1 млрд. Йшлося про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів, мит на міжнародні посилки, оподаткування цифрових платформ та продовження військового збору.