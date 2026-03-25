Експерти погодились з Мінфіном: скільки отримає держбюджет від оподаткування доходів від цифрових платформ

Можливе запровадження в Україні оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих від співробітництва з цифровими платформами, може принести державному бюджету 14-15 млрд грн на рік додаткових доходів.

Такі цифри озвучив у коментарі для Delo.ua координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман, аналізуючи оприлюднений Міністерством фінансів так званий "великий податковий законопроєкт".

Як пропонується оподатковувати доходи від цифрових платформ

Український уряд в рамках, зокрема, зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом і з метою збільшення дохідної частини державного бюджету пропонує, серед іншого, запровадити оподаткування доходів фізичних осіб, які отримують доходи від співробітництва з електронними платформами. Зокрема, мова йде про співробітників служб доставки (кур’єрів), водіїв таксі, спеціалістів, які надають послуги ремонту на дому, тощо. Наприклад, під дію норм пропонованого законопроєкту підпадають такі компанії як Uber, Uklon, Bolt, Kabanchik.

Пропонується запровадити спрощене оподаткування таких фізичних осіб — на рівні 5% від доходу плюс 5% військового збору. Наразі діючим законодавством передбачено оподаткування таких працівників на рівні 18% ПДФО плюс 5% ВЗ. Тож, наполягають ініціатори законопроєкту, запровадження нових правил оподаткування має зменшити податкове навантаження на фізосіб, що надають послуги у співробітництві з цифровими платформами.

Під дію нових правил (у випадку ухвалення закону) потенційно підпадають близько 300 тисяч осіб, які не повинні будуть перейматися питаннями адміністрування сплати податків, оскільки податковими агентами стануть цифрові платформи.

Якщо вартість наданих фізособою через цифрову платформу послуг чи проданих товарів протягом року не перевищує еквівалент 2 тис. євро, а кількість транзакцій не вище 30, то ці доходи взагалі не оподатковуються.

При цьому, зазначає Олег Гетман, ЗМІ помилково охрестили цю податкову ініціативу уряду "податком на OLX": "Абсолютно невірне формулювання. Дошки оголошень типу Avizо чи OLX не потрапляють під регулювання взагалі, навіть якщо йдеться про річних дохід від них понад 2 тисячі євро, оскільки під регулювання потрапляють ті платформи, які отримують комісії з операцій продажу товарів чи послуг".

Єдиний виняток — сервіс OLX Доставка, який потенційно потрапляє під нове регулювання. Але й там, упевнений експерт, більшість операцій не буде оподатковуватись, оскільки навряд чи їхній обсяг перевищуватиме 2 тис. євро на рік.

Як експерти оцінюють ініціативу з оподаткування доходів від цифрових платформ

За словами Олега Гетмана, експертне співтовариство позитивно оцінює цю ініціативу уряду, оскільки величезна "армія" самозайнятих осіб зможе легалізувати свої доходи. При цьому державний бюджет у вигляді податків додатково отримає близько 14-15 млрд грн.

"Це реальні оцінки. При цьому експертні оцінки у цьому випадку співпадають з оцінками Міністерства фінансів", — зазначає співрозмовник видання.

За його словами, дану урядову ініціативу підтримують провідні бізнес-асоціації, цифрові платформи, яких потенційно стосуватиметься нове регулювання, а також провідні аналітичні центри. Більше того, стверджує співрозмовник Delo.ua, ініціативу потенційно підтримують ті ж таки водії і кур’єри. Зокрема, каже Олег Гетман, про це свідчить нещодавнє опитування, проведене Київською школою економіки, за результатами якого рівень підтримки ідеї запровадження оподаткування доходів від цифрових платформ складає 74%.

Урядову ініціативу прокоментував для Delo.ua також старший економіст CASE Україна Володимир Дубровський. Серед позитивів нового підходу до оподаткування він відмічає той момент, що самозайнятим не потрібно буде реєструватися в якості ФОП і подавати звітність. Для них усе стане навіть простіше, ніж на спрощеній системі оподаткування. Ба більше — платформи, які зараз за свої послуги беруть значно більше ніж 5%, готові взяти на себе більшу частину податку.

Загалом, каже експерт, усе було б добре, якби не дві речі. "По-перше, Мінфін навіщось вписав для продавців особистих речей (на практиці — тільки тих, які працюють через OLX-доставку), з яких податок не береться, абсурдне обмеження спочатку у 3 продажі на рік, що втопило початковий ПЗУ №14025, а тепер — у 30 продажів. Замість цього потрібно позбутися застарілого «бага» в Податковому кодексі і перейти до оподаткування тільки власне доходу від продажу речей, тобто різниці цін продажу та купівлі. А поріг визначити тільки за сумою 2 тис. євро на рік, без жодних обмежень на кількість продажів. Ну або взагалі не торкатися продажу товарів, а "баг" прибрати окремим законом", — говорить Дубровський.

По-друге, до 5% податку додалося ще стільки ж військового збору. Тож загальне податкове навантаження складає не 5%, а 10%.

Нагадаємо, діючий меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом містить чіткий перелік структурних реформ, які українська влада має реалізувати у 2026 році. У документі визначено дев’ять основних реформ, які Україна має виконати у найближчі півтора року. Зокрема, до кінця березня 2026 року уряд повинен ухвалити комплексний пакет податкових змін. Саме цей пункт є найбільш масштабним. Він включає реформу спрощеної системи оподаткування, нові правила для міжнародного бізнесу, оподаткування цифрової економіки та інші зміни. Фактично йдеться про одну з найбільших податкових реформ за останні роки.