Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 8 червня

Станом на 8 червня 2026 року в Україні продовжує дешевшати полуниця, вартість якої знизилася одразу на 21%, водночас ціни на яблука та банани не змінилися.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 8 червня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 28 -55 грн +0% Банани 69-75 грн +0% Апельсини 70-85 грн +0% Лимони 140-150 грн +0% Полуниця 70-140 грн -21,43%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 39.90 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Ягоди переважно активно дешевшають – більше ніж на 20%.

Також до більш звичного для українців рівня опустилася ціна на черешню, яку подекуди пропонують по 120-140 грн/кг. За лохину просять 500 гривень за кілограм.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Найближчими днями прогнозується подальше здешевлення полуниці через збільшення пропозиції ягоди на ринку. На ринках вже з’являються партії вітчизняної тепличної полуниці із Закарпаття та південних регіонів.

Збільшення пропозиції з українських неопалюваних теплиць, а згодом і масовий вихід ягоди з відкритого ґрунту традиційно сформують відчутний тренд до здешевлення.

Ще на старті сезону ціни на полуницю в Україні знизилися на 7-10% порівняно з минулим роком як у роздрібі, так і на гуртовому ринку. Загалом ринок демонструє баланс без ажіотажу, а подальше здешевлення очікується наприкінці травня на початку червня на тлі зростання пропозиції української ягоди.