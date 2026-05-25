Черешні, вишні, абрикоси, персики: чого бракуватиме влітку через весняні заморозки

Через погодні аномалії цієї весни в Україні зменшиться врожай плодових культур, зокрема найбільше втрати очікуються щодо абрикос та кизилу. Також від заморозків постраждали персики, черешні, вишні та сливи.

Як пише Delo.ua, про це розповіла завідуюча селекційно-технологічним відділом Інституту садівництва НААН, доктор сільськогосподарських наук, професорка Олена Кіщак в коментарі УНІАН.

За її словами, погодні умови у березні-квітні були несприятливими, в основному, для кісточкових плодових культур, до яких відносяться слива, вишня, черешня, абрикос, персик, алича і кизил, які вирощують переважно на присадибних ділянках. Серед них дерева кизилу і абрикоса відзначаються найбільш раннім цвітінням.

При цьому врожай яблук та груш, на відміну від кісточкових дерев, не має сильно відчути вплив заморозків.

"Безумовно, що ранні сорти кісточкових культур, які масово цвіли під час двох хвиль тривалого похолодання, потрапляють в зону ризику часткової втрати потенціалу своєї біологічної продуктивності. Дерева яблуні і груші масово квітували у період, коли пройшла загроза заморозків, тому рівень негативного впливу весняних заморозків на генеративну сферу цих культур незначний", – уточнює експертка.

Водночас вона зазначає, що на даний час робити остаточні висновки про втрати врожаю передчасно.

"За таких скрутних умов навіть на окремих адаптованих сортах абрикоса ми фіксуємо утворення зав’язі, яка ще проходитиме фізіологічну хвилю опадання. Тому лише на початку червня можна буде отримати об’єктивний прогноз урожайності більшості кісточкових культур", – пояснює Кіщак.

Нагадаємо, весняні заморозки в Україні призвели до втрат близько 50% врожаю ранніх кісточкових дерев, зокрема абрикосів та черешні, які можуть подорожчати орієнтовно на 30-50%. Наразі йдеться про потенційні значні фінансові втрати для садівничих господарств через пошкодження кісточкових культур і високі інвестиції у їх вирощування.