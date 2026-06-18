Telegram оскаржує в суді рішення уряду Індії про тимчасове блокування

Популярний месенджер Telegram подав позов до Вищого суду Делі, оскаржуючи рішення індійського уряду щодо тимчасового блокування платформи на території країни. Влада пішла на такий крок, намагаючись запобігти шахрайству та зливу екзаменаційних матеріалів перед масштабними тестуваннями.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані інформаційного агентства Reuters.

Суддя погодився невідкладно розглянути позов компанії. Водночас представники Міністерства електроніки та інформаційних технологій Індії попросили час для підготовки офіційної відповіді, заявивши, що нададуть суду вражаючі факти та цифри, які виправдовують екстрене блокування додатку.

Позиція Павла Дурова та масштаби скандалу

Заборона Telegram набула чинності через масове поширення каналів, які пропонували студентам заздалегідь купити відповіді на вступні іспити. Засновник месенджера Павло Дуров розкритикував такі заходи і поставив під сумнів їхню ефективність.

За його словами, блокування є неефективним та карає понад 150 мільйонів звичайних індійських користувачів додатка, а не реальних порушників, які зливають екзаменаційні матеріали. Дуров додав, що злив відповідей просто переміститься в інші програми, тоді як Telegram за останні тижні самостійно видалив сотні шахрайських каналів в Індії.

Криза навколо іспитів в Індії загострилася минулого місяця:

Влада була змушена скасувати результати важливого вступного тесту для медичних коледжів, який складали 2,3 мільйона студентів, через підтверджений витік запитань.

Ситуація спровокувала масові протести по всій країні та вимоги відставки міністра освіти Індії Дхармендри Прадхана.

Щоб уникнути повторення колапсу на повторному тестуванні, уряд скористався положенням закону про ІТ, яке дозволяє блокувати інтернет-ресурси в інтересах "суверенітету та цілісності Індії". Крім блокування самого додатка, уряд зажадав від Telegram відключити функцію редагування повідомлень, оскільки шахраї змінювали старі пости, завантажуючи туди тексти іспитів після їх проведення, але зберігаючи колишню дату публікації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство освіти Індії офіційно оголосило про блокування месенджера Telegram на території країни до 22 червня 2026 року. Жорсткі обмеження запровадили як крайній захід для протидії організованим мережам, що продавали підроблені відповіді до тестів.