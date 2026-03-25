Telegram можуть обмежити для держорганів і банків: рішення Комітету ВР

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної політики одноголосно підтримав законопроєкт №11115, який передбачає регулювання діяльності Telegram в Україні. Документ встановлює вимоги до прозорості власності платформи, взаємодії з державою та реагування на загрози безпеці.

Як пише Delo.ua, про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Регулювання Telegram

Законопроєкт передбачає запровадження чітких вимог до онлайн-платформ щодо прозорості та взаємодії з державою.

Зокрема, компанії мають офіційно розкривати інформацію про своїх власників і джерела фінансування, а також забезпечити постійний зв’язок з українськими органами влади через уповноваженого представника.

Окремо документ зобов’язує платформи оперативно реагувати на випадки, пов’язані з тероризмом, шахрайством або загрозами національній безпеці, та співпрацювати з державними структурами.

У разі невиконання цих вимог передбачені санкції - від фінансових штрафів до обмежень у використанні платформ державними органами, банками та організаціями, що працюють із персональними даними громадян.

Депутат зазначив, що важливо до другого читання передбачити практичні механізми реалізації санкцій.

"Від себе скажу, що тут важливо буде до другого читання подумати про практичні механізми реалізації цих санкцій (тому що з Telegram це складно технічно), але в цілому напрямок думки правильний", - підсумував Железняк.

Заборона Telegram в Україні

Ще у березні 2024 року у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонувалося врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

Законопроєкт вносить важливі зміни в сферу медійного законодавства, виділяючи провайдерів платформ для спільного доступу до інформації як окрему категорію медійних суб’єктів. Ці платформи повинні характеризуватися наявністю сторінок та облікових записів, через які розповсюджується масова інформація, відповідно законів "Про медіа" та "Про авторське право і суміжні права".

Голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв заявляв, що Київ не може регулювати месенджер Telegram, тому парламент може ухвалити закон, за яким "або соціальні мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває".