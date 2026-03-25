Telegram могут ограничить для госорганов и банков: решение Комитета Рады

Telegram
Новые правила для Telegram: что хочет изменить ВР

Комитет Верховной Рады по гуманитарной политике единогласно поддержал законопроект №11115, предусматривающий регулирование деятельности Telegram в Украине. Документ устанавливает требования к прозрачности собственности платформы, взаимодействию с государством и реагированию на угрозы безопасности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Регулировка Telegram

Законопроект предусматривает введение четких требований к онлайн-платформам по прозрачности и взаимодействию с государством.

В частности, компании должны официально раскрывать информацию о своих владельцах и источниках финансирования, а также обеспечить постоянную связь с украинскими органами власти через уполномоченного представителя.

Отдельно документ обязывает платформы оперативно реагировать на случаи, связанные с терроризмом, мошенничеством или угрозами национальной безопасности и сотрудничать с государственными структурами.

При невыполнении этих требований предусмотрены санкции - от финансовых штрафов до ограничений в использовании платформ государственными органами, банками и организациями, работающими с персональными данными граждан.

Депутат отметил, что важно до второго чтения предусмотреть практические механизмы реализации санкций.

"От себя скажу, что здесь важно будет до второго чтения подумать о практических механизмах реализации этих санкций (потому что с Telegram это сложно технически), но в целом направление мнения правильно", - подытожил Железняк.

Запрет Telegram в Украине

Еще в марте 2024 года в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, предлагавшийся   урегулировать работу социальной сети Telegram   и других соцсетей в Украине.

Законопроект вносит важные изменения в сферу медийного законодательства, выделяя провайдеров платформ для совместного доступа к информации как отдельную категорию медийных субъектов. Эти платформы должны характеризоваться наличием страниц и учетных записей, через которые распространяется массовая информация, в соответствии с законами "О медиа" и "Об авторском праве и смежных правах".

Председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев заявлял, что   Киев не может регулировать мессенджер Telegram, поэтому парламент может принять закон, согласно которому "либо социальные сети или платформы устанавливают диалог с украинским государством, либо государство их просто закрывает".

Автор:
Ольга Опенько