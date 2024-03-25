В Раде зарегистрировали законопроект, который должен урегулировать Telegram

25 марта в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №11115, которым предлагается урегулировать работу социальной сети Telegram и других социальных сетей в Украине.

Забезпечте стрімке зростання та масштабування компанії у 2024-му! Отримайте алгоритм дій на Business Wisdom Summit. 10 квітня управлінці Арсенал Страхування, Uklon, TERWIN, Епіцентр та інших великих компаній поділяться перевіреними бізнес-рішеннями, які сприяють розвитку бізнесу під час війни. Забронировать участие

Об этом идет речь на сайте ВР.

Инициатором соответствующего законопроекта является нардеп от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий. Он отмечал, что у Telegram есть российское происхождение, а именно из него украинцы узнают новости.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что целью законопроекта является создание эффективного законодательства, которое позволяло бы обеспечить реализацию прав на свободу выражения взглядов, и в то же время защищало национальные интересы Украины.

Там указано, что подобные социальные платформы не имеют специального регулирования, а их провайдеры не отнесены к субъектам в сфере медиа и не имеют никаких обязанностей по защите персональных данных, блокированию незаконного контента, системы коммуникации с владельцами страниц/каналов по распространению ими. недостоверной информации

Какие нововведения предполагает законопроект

Законопроект вносит важные изменения в сферу медийного законодательства, выделяя провайдеров платформ для совместного доступа к информации как отдельную категорию медийных субъектов. Эти платформы должны характеризоваться наличием страниц и учетных записей , через которые распространяется массовая информация, согласно законам "О медиа" и "Об авторском праве и смежных правах".

Предлагается установить специфические требования к таким провайдерам, которые в целом схожи с теми, что касаются провайдеров видеоплатформ. Однако в отличие от последних им не нужно проходить обязательную регистрацию. Вместо этого, они должны обеспечить присутствие в Украине своего представителя для коммуникации. Это требование не относится к платформам, зарегистрированным или с представительством в ЕС.

Законопроект обязывает провайдеров раскрывать структуру собственности и источники финансирования по запросу Национального совета, чтобы предотвратить влияние со стороны государства-агрессора. Также вводится презумпция непрозрачности при отсутствии коммуникации с провайдером.

Предполагается, что государственные органы, их должностные лица и поставщики финансовых услуг не имеют права пользоваться платформами с непрозрачной собственностью, а использование таких сервисов для служебных нужд запрещено в соответствии с практикой некоторых стран ЕС и Швейцарии.

В законопроекте также указывается, что Министерства и другие центральные органы исполнительной власти могут информировать о своей деятельности через собственные веб-сайты, веб-страницы в социальных сетях, платформы совместного доступа к видео и другие медиа.

Сайт Рады сломали после сообщения о желании депутатов запретить Telegram

28 февраля Комитет Верховной Рады по свободе слова провел круглый стол, на котором, в частности, участники выразили убеждение, что необходимо искать пути для запрета деятельности Telegram в Украине.

После этого вебсайт Верховной рады Украины был сломан. А ссылка на официальный Telegram-канал была заменена фейковой.

"Вебсайт Верховной Рады Украины был сломан, в результате чего, ссылка на Telegram-канал Верховной Рады Украины на официальном вебсайте Парламента ведет на фейковую страницу!", - сообщили в ВР.

Блокировка мессенджера логична, но она невозможна

Как заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии LIGA.net, в Украине блокирование Telegram выглядит "логичным"

"Все зависит от того, будет ли администрация Telegram, которую якобы представляет господин Павел Дуров, идти на контакт с украинскими властями и блокировать откровенно манипулятивные каналы, которые распространяют российскую пропаганду. Сейчас они отказываются это делать. При таких условиях, конечно, логичным выглядит блокировка этой соцсети", – заметил Юрчишин.

Об угрозах национальной безопасности со стороны мессенджера, по мнению нардепа, в этом вопросе за него больше скажут позиции секретаря Совета по нацбезопасности и обороне и начальника Главного управления разведки.

По словам Юрчишина, если эти должностные лица считают Telegram вредным, а у Службы безопасности Украины есть целый перечень каналов, распространяющих российскую пропаганду, то в таком случае не может быть других вариантов, чем "блокирование этих каналов администраторами сети или блокирование мессенджера".

Однако руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Сергей Коваленко сообщил, что запретить/заблокировать Telegram в Украине невозможно и сейчас этот вопрос так не стоит.

"Проукраинские медиа в ТГ выбили пророссийские каналы из нашего информационного пространства. И это важная составляющая инфобезопасности. Просто нужно разумно работать с этими медиа для защиты страны от вражеских вбросов и ИПСО. И дальше душить пророссийские сегменты медиаполя вместе", - отметил он.

Источник фото: ua.depositphotos.com