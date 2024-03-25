У Раді зареєстрували законопроект про регулювання Telegram

25 березня у Верховній Раді було зареєстровано законопроект №11115, яким пропонується врегулювати роботу соціальної мережі Telegram та інших соцмереж в Україні.

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Про це йдеться на сайті ВР.

Ініціатором відповідного законопроекту є нардеп від "Європейської солідарності" Микола Княжицький. Він наголошував, що Telegram має російське походження, а саме з нього українці дізнаються новини.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що метою законопроекту є створення ефективного законодавства, яке б дозволяло забезпечити реалізацію прав на свободу вираження поглядів, і в той же час, захищало національні інтереси України.

Там вказано, що подібні соціальні платформи не мають спеціального регулювання, а їх провайдери не віднесені до суб’єктів у сфері медіа та не мають жодних обов’язків щодо захисту персональних даних, блокування незаконного контенту, системи комунікації з власниками сторінок/каналів щодо поширення ними недостовірної інформації.

Які нововведення передбачає законопроект

Законопроект вносить важливі зміни в сферу медійного законодавства, виділяючи провайдерів платформ для спільного доступу до інформації як окрему категорію медійних суб’єктів. Ці платформи повинні характеризуватися наявністю сторінок та облікових записів, через які розповсюджується масова інформація, відповідно законів "Про медіа" та "Про авторське право і суміжні права".

Пропонується встановити специфічні вимоги до таких провайдерів, які загалом схожі з тими, що стосуються провайдерів відеоплатформ. Однак, на відміну від останніх, їм не потрібно проходити обов'язкову реєстрацію. Замість цього вони мають забезпечити присутність в Україні свого представника для комунікації. Ця вимога не стосується платформ, зареєстрованих або з представництвом у ЄС.

Законопроект зобов’язує провайдерів розкривати структуру власності та джерела фінансування за запитом Національної ради, щоб запобігти впливу з боку держави-агресора. Також запроваджується презумпція непрозорості власності при відсутності комунікації з провайдером.

Передбачається, що державні органи, їх посадовці та надавачі фінансових послуг не мають права користуватися платформами з непрозорою власністю, а використання таких сервісів для службових потреб заборонено, відповідно до практики деяких країн ЄС та Швейцарії.

В законопроєкті також вказується, що Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади можуть інформувати про свою діяльність через власні веб-сайти, веб-сторінки в соціальних мережах, платформи спільного доступу до відео та інші медіа.

Сайт Ради зламали після повідомлення про бажання депутатів заборонити Telegram

28 лютого Комітет Верховної Ради з питань свободи слова провів круглий стіл, на якому, зокрема, учасники висловили переконання, що необхідно шукати шляхи для заборони діяльності Telegram в Україні.

Після цього вебсайт Верховної ради України був зламаний. А посилання на офіційний Telegram-канал було замінено на фейковий.

"Вебсайт Верховної Ради України був зламаний, унаслідок чого, посилання на Telegram-канал Верховної Ради України на офіційному вебсайті Парламенту веде на фейкову сторінку!", - повідомили в ВР.

Блокування месенджера логічне, але воно неможливе

Як заявив голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у коментарі LIGA.net, в Україні блокування Telegram виглядає "логічним"

"Все залежить від того, чи буде адміністрація Telegram, яку нібито представляє пан Павло Дуров, іти на контакт з українською владою і блокувати відверто маніпулятивні канали, які поширюють російську пропаганду. Зараз вони відмовляються це робити. За таких умов, звісно, логічним виглядає блокування цієї соцмережі", – зауважив Юрчишин.

Щодо загроз національній безпеці з боку месенджера, на думку нардепа, у цьому питанні за нього більше скажуть позиції секретаря Ради з нацбезпеки та оборони та начальника Головного управління розвідки.

За словами Юрчишина, якщо ці посадовці вважають Telegram шкідливим, а Служба безпеки України має цілий перелік каналів, які поширюють російську пропаганду, то в такому випадку не може бути інших варіантів, аніж "блокування цих каналів адміністраторами мережі, або блокування месенджера".

Проте, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Сергій Коваленко повідомив, що заборонити/заблокувати Telegram в Україні неможливо і наразі це питання так не стоїть.

"Проукраїнські медіа в ТГ вибили проросійські канали з нашого інформаційного простору. І це важлива складова інфобезпеки. Просто потрібно розумно працювати з цими медіа для захисту країни від ворожих вкидів та ІПСО. І далі душити проросійські сегменти медіаполя разом", - зауважив він.

Джерело фото: ua.depositphotos.com